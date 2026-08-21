El Día de la Liberación Fiscal: España deja de trabajar para Hacienda y empieza a trabajar para sí misma

Saldar una deuda es sin duda un alivio. Y si ese alivio es muy grande, podemos llamarlo liberación. Si tenemos en cuenta que en España dedicamos una media de 231 días del año a pagar impuestos, podemos hablar sin riesgo a exagerar que en este final de agosto se celebra el “Día de la liberación fiscal”. Todo lo que gane desde hoy y hasta final de año es para su hucha. Hasta hoy ha dedicado su esfuerzo exclusivamente a pagar impuestos. Es lo que se desprende del informe anual de la Fundación Civismo. ¿Simplificación macroeconómica?

"Estoy todo el día pagando"

Hablamos con asalariados, autónomos y empresarios. Roberto es camarero y “no tengo contabilizado cuánto se me va en impuestos, pero estoy seguro de que mucho. Sólo con lo que nos quitan en la nómina…”. José Manuel maneja una carretilla elevadora. Es uno de esos empresarios que tienen que trabajar sobre el terreno, no en los despachos: “estoy todo el día pagando. Cuesta mucho mantener una empresa”.

"Cada vez que hago la declaración me entra un poquito de miedo"

¿Qué porcentaje de su beneficio se va en impuestos? “Más del 50%”, afirma con seguridad. El “Califa” es torero y banderillero de feria en feria local, pero no teme sólo al toro: "Cada vez que hago la declaración me entra un poquito de miedo".

"La economía de los españoles no va tan bien"

Albert Givernau es uno de los autores de este estudio económico que se publica desde hace casi dos décadas. ¿De dónde sale ese dato? “Se trata de sumar todos los impuestos que vamos pagando durante el año, dividirlo entre 365 días y eso nos da la cifra: IRPF, IVA, cotizaciones sociales, impuestos autonómicos y tributos locales”. Otro dato: “es una realidad que ha crecido mucho en los últimos años. Desde 2019, casi 53 días”. Todo esto curiosamente, en un contexto de crecimiento económico: “El PIB creció un 5% el año pasado, pero la recaudación ha crecido un 10%. La economía española puede parecer que va bien, pero la economía de los españoles no va tan bien”.

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