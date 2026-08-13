El 70% de los jóvenes españoles necesita ayuda familiar para llegar a fin de mes

Solo el 31% de los jóvenes de 18 a 34 años vive sin ayuda familiar. O lo que es lo mismo, casi el 70%, es decir la mayoría, necesita ayuda de su entorno para llegar a fin de mes. Con este dato, España queda muy lejos de la media europea, con un 50%, y sería el país donde más ha retrocedido el indicador.

Además, el 27% de la población de entre 16 y 29 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Esto quiere decir que más de dos millones de jóvenes viven esa situación.

La vivienda, el principal problema

La caída se produce pese a la mejora del empleo y del nivel educativo de las nuevas generaciones.

La generación joven actual es la más formada de la historia de España: hace menos de cuatro décadas, apenas el 21% tenía una titulación de nivel superior, mientras que ahora el 54,2% cuenta con Formación Profesional Superior o estudios universitarios, conforme a los datos de un informe publicado por CCOO.

Sin embargo, la mejora laboral y educativa no se está traduciendo en una mayor capacidad para abandonar el hogar familiar. Las dificultades de acceso a la vivienda están frenando la emancipación y el problema se prolonga ya entre quienes tienen entre 30 y 34 años, convirtiendo la emancipación tardía en un fenómeno cada vez más generacional.

El hecho de independizarse tampoco quiere decir que los jóvenes dejen de depender económicamente de sus padres. Según el último informe de CCOO, solo tres de cada diez jóvenes independizados de entre 18 y 34 años no dependen de su familia a nivel económico.

Se destina menos al ocio

Conociendo el dato de que solo tres de cada diez jóvenes no dependen económicamente de su familia, es interesante observar cómo viven aquellos jóvenes que sí sostienen un hogar. Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE permiten observar esos datos. Entre 2006 y 2025, los hogares cuyo sustentador principal tiene entre 16 y 29 años han cambiado significativamente su patrón de gasto: su partida destinada a la vivienda ha ido aumentando un 53%, mientras se ha reducido en partidas como ropa y calzado (-35,9%), transporte (-43,2%), ocio y cultura (-17,3%) o alcohol y tabaco (-65%).

La visión global de todos estos datos dibuja una paradoja: jóvenes con más formación y mejores perspectivas laborales que generaciones anteriores, pero con mayores dificultades para alcanzar la independencia económica, con el coste de la vivienda como uno de los principales obstáculos.

La precariedad unida a la salud mental

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español incide en que todas estas circunstancias como la precariedad laboral, la imposibilidad de acceder a una vivienda, la insuficiencia de la protección social o la desigualdad heredada están condicionando el presente y el futuro de toda una generación.

Precisamente, una investigación del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, realizada entre jóvenes de la provincia de Barcelona durante los últimos años, destacaba la importancia de estudiar la precariedad y la inseguridad económica como determinantes en la salud mental de los jóvenes.

Dicho estudio subraya que la sensación de precariedad va mucho más allá de tener un trabajo de poca calidad: es un fenómeno complejo sobre la percepción compartida de una generación sobre sus propios recursos para satisfacer necesidades básicas o acceder a una vida digna.

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