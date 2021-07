La DGT alerta del aumento de muertos en carretera: "La gente tiene ganas de divertirse y se relaja al volante"

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha visitado Espejo Público para analizar la campaña de verano de tráfico. En esta campaña se prevén más desplazamientos que en periodos estivales anteriores. "Hay días de este mes de junio que ha habido más desplazamientos que en todo 2019. El 2020 no es referente para nada, comparamos con 2019 cuando no había pandemia", señala.

Cree Navarro que este aumento de desplazamientos se debe a que los viajes se producen a más destinos nacionales y hay muchas escapadas de fin de semana. "No hay operación paso del estrecho y estamos en volúmenes de tráfico parecidos al año 2019", cuenta.

El mes de junio se ha cerrado con 115 fallecidos en las carreteras. Explica Navarro que hacía 12 meses que no subíamos de los 100 muertos por accidentes de tráfico al mes. Cree Navarro que "el invierno ha sido largo y duro con los confinamientos y se ha producido un descorche". "La gente tiene ganas de vivir y divertirse, nos relajamos y están aumentando los accidentes y las víctimas mortales".

No hay una causa sobresaliente entre los accidentes de tráfico. Entre los motivos de los accidentes está el alcohol, las distracciones y los excesos de velocidad pero no hay una sola causa. "Hay un relaje general, tenemos la impresión de que como nos hemos vacunado somos inmunes a todo pero a los accidentes de tráfico no afecta", expone.

Tráfico quiere cambiar el método de alertar de una avería en un vehículo ya que en los últimos 3 años se han registrado 42 muertos por atropello, muchos de ellos se habían bajado de sus coches para colocar el triángulo. A partir de 2026 será obligatorio llevar la luz V-16 en el techo de los coches. Un dispositivo que se detecta a un kilómetro de distancia. Además, la DGT tiene previsto activar la geolocalización de las averías y que cuando un conductor la registre el aviso llegue a la nube y alerte a todos los vehículos conectados de la DGT.

