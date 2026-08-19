El servicio de limpieza encuentra en Valencia una bolsa con huesos humanos en la red de alcantarillado

Una tarea rutinaria de mantenimiento preventivo contra las inundaciones en la ciudad de Valencia ha desembocado en un macabro hallazgo de huesos humanos bajo el suelo del barrio de Nazaret. Los hechos tuvieron lugar poco después de las nueve de la mañana del martes.

Un grupo de trabajadores municipales de los servicios de limpieza llevaba a cabo labores de mantenimiento en los imbornales de la calle de l'Estacioneta, cerca del puente de Astilleros, según adelanta el diario 'Las Provincias'. Mientras realizaban estos trabajos, los operarios encontraron una bolsa que contenía restos óseos.

Tras recibir la alerta del 091, la Policía activó inmediatamente el protocolo de levantamiento de restos humanos con aviso urgente a los agentes especializados en investigación criminal del Grupo de Homicidios y la Brigada Provincial Policía Científica, además del juzgado de guardia de Valencia.

Antes de retirar los restos, la Policía Científica tomó fotografías de los huesos y del punto exacto donde fueron encontrados por los trabajadores. Según ha podido saber el diario Las Provincias, tanto los agentes de la Policía Científica como el forense de guardia han confirmado que los restos óseos son humanos tras una primera inspección, y descartaron sean de un animal.

Los huesos han sido trasladados a la Unidad de Antropología y Odontología Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia y los especialistas trabajarán para determinar su antigüedad, tratando de extraer su ADN. Además, en la investigación policial y forense se buscarán datos entre los perfiles genéticos de la base de datos de personas desaparecidas.

Investigación de las circunstancias

Por el momento, se contemplan todas las hipótesis mientras se elabora el informe de la Unidad de Antropología. La Policía no descarta ninguna línea de investigación hasta determinar exactamente la antigüedad de los restos óseos y comprobar si corresponden a alguna persona desaparecida.

En consecuencia, el Grupo de Homicidios y la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia se han encargado las investigaciones ante la posibilidad de que se trate de un caso criminal. Otra posibilidad que baraja la Policía es que los huesos sean muy antiguos y procedan de un cementerio o traslado ilegal de restos humanos.