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Mejores momentos | 19 de agosto

Premio de 20.000 euros... ¡gracias a su buena ortografía! El increíble final de Guille en ¡Salta!

El concursante ha llegado de manera inesperada al nivel final y, pese al primer acierto que valía 5.000 euros, ha decidido seguir jugando.

Premio de 20.000 euros... ¡gracias a su buena ortografía! El increíble final de Guille en ¡Salta!

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Guille ha protagonizado uno de los finales más inesperados y arriesgados de ¡Salta!. Para empezar, ha llegado al último nivel cuando ya daba por hecho que no le tocaría jugar. Sin embargo, las apuestas de sus últimos compañeros le hicieron tener que coger el casco y él aprovechó para llegar hasta el final del puente.

¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!

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Ya en el nivel 10, el concursante ha decidido arriesgar cuando ya tenía 5.000 euros en su mano. “En vez de decir ‘adiós muy buenas’, dices ‘no, espérate que los voy a arriesgar’”, ha destacado Manel Fuentes sobre su valentía. Sin embargo, Guille estaba convencido de que los signos ortográficos guion y guion bajo tienen distinta longitud. ¡Y estaba en lo cierto!

Manel y el concursante han terminado abrazados entre risas. Además, ya no había más dudas: ¡se quedaba con los 20.000 euros! No obstante, para rematar su paso por el programa, el presentador le ha tanteado pidiéndole que eligiera la hipotética respuesta con la que se habría jugado los 50.000 euros. ¿Hizo bien en plantarse? ¡Dale al play!

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