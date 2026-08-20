Se cumplen 18 años del accidente de Spanair con ruta Madrid a Gran Canaria, uno de los accidentes de avión más graves de España

El 20 de agosto de 2008 fue el día en el que partió el vuelo JK5022 de Spanair, cuya ruta era la de Madrid-Gran Canaria, se estrelló poco tiempo después de despegar en el aeropuerto de Madrid-Barajas provocando así una de las tragedias aéreas más graves en España, en la que murieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas. Tras el accidente, la aerolínea quebró en 2012 y la causa judicial cerró hace 14 años.

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 conmemora este jueves los 18 años del incidente con actos en silencio "hartos y dolorosamente decepcionados por el maltrato" de la justicia.

Así lo han trasladado en una nota de prensa en la que la asociación ha criticado que 18 años después no se ha hecho una investigación "rigurosa, creíble y verdadera sobre los errores que causan muertes inútiles".

Los actos conmemorativos comenzarán con una ofrenda floral en el Parque Juan Carlos I y después se trasladarán hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para visitar el Monumento del Olivo, donde se encuentra una placa con los nombres de las víctimas que este año ha cambiado de ubicación con motivo de las obras de la Terminal 2.

Para finalizar las conmemoraciones, las personas que acudan al acto bajarán al lugar donde se estrelló el avión. Además, tendrán lugar varios actos en Las Palmas de Gran Canaria, destino al que se dirigía el avión accidentado.

Frustración por no depurar responsabilidades

La Asociación ha optado por mostrar una posición de "silencio" ante la "dolorosa decepción" que han sentido a lo largo de estos años ya que los tribunales no han aceptado sus demandas para depurar responsabilidades.

Asimismo, señalan que la labor de esta asociación está "finalizando" y será la Fundación A20 de Seguridad Aérea la que tomará el relevo y continuará "con los medios que no ha tenido la primera y recursos profesionales, aportando soluciones, ideas y mejoras en la seguridad aérea, con especial atención a las víctimas y familias de accidentes aéreos".

El accidente de Spanair es uno de los accidentes aéreos más graves de España. La peor tragedia aérea hasta entonces se registró 31 años antes, en 1977, cuando dos aviones comerciales chocaron en Los Rodeos (hoy llamado Tenerife Norte) donde fallecieron 583 personas.

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