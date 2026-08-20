Mejores momentos | 19 de agosto
¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!
La novelista Ana María Matute ha sido la protagonista de una carambola que Guille daba por descartada.
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El giro de guion nos ha dejado a todos boquiabiertos. Carlos, que había ejercido como controller, estaba muy seguro y convencido de la opción que había elegido para el nivel 9: "Ahora mismo estoy al 95% aquí". Tanto ha sido así que cada vez lo tenía más claro y sólo le ha bastado un poco más de insistencia por parte de Manel Fuentes para asegurar que estaba “al 96% ya”.
Mientras, en los atriles, sólo quedaba Guille y resignado a tener que irse sin participar. Sin embargo, se ha llevado las manos a la cabeza y se ha quedado boquiabierto al ver que la apuesta de Carlos era fallida y le hacía caer por la trampilla. Lo último que se esperaba el último concursante superviviente era poder jugar y, mucho menos aún, estando a las puertas de luchar por el premio.
Manel ha bromeado con una situación que ha dejado a todos perplejos: "Tú, Guille, no te has visto en una igual en tu vida". El desenlace estaba ahora en su mano. Le tocaba elegir entre la presencia de Kraven en el cómic 'Watchmen' o el ingreso de Ana María Matute en la RAE.
A pesar de declararse fan de 'Watchmen', ha intuído que Kraven no encajaba en ese universo y ha decidido arriesgarse con la novelista: "Vamos a elegir esta porque ha habido mucho debate sobre ella". Guille tenía razón: ha acertado y ha estallado de emoción. ¡No te lo pierdas!
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