¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!

El giro de guion nos ha dejado a todos boquiabiertos. Carlos, que había ejercido como controller, estaba muy seguro y convencido de la opción que había elegido para el nivel 9: "Ahora mismo estoy al 95% aquí". Tanto ha sido así que cada vez lo tenía más claro y sólo le ha bastado un poco más de insistencia por parte de Manel Fuentes para asegurar que estaba “al 96% ya”.

Mientras, en los atriles, sólo quedaba Guille y resignado a tener que irse sin participar. Sin embargo, se ha llevado las manos a la cabeza y se ha quedado boquiabierto al ver que la apuesta de Carlos era fallida y le hacía caer por la trampilla. Lo último que se esperaba el último concursante superviviente era poder jugar y, mucho menos aún, estando a las puertas de luchar por el premio.

Manel ha bromeado con una situación que ha dejado a todos perplejos: "Tú, Guille, no te has visto en una igual en tu vida". El desenlace estaba ahora en su mano. Le tocaba elegir entre la presencia de Kraven en el cómic 'Watchmen' o el ingreso de Ana María Matute en la RAE.

A pesar de declararse fan de 'Watchmen', ha intuído que Kraven no encajaba en ese universo y ha decidido arriesgarse con la novelista: "Vamos a elegir esta porque ha habido mucho debate sobre ella". Guille tenía razón: ha acertado y ha estallado de emoción. ¡No te lo pierdas!

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