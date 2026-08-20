Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de agosto

¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!

La novelista Ana María Matute ha sido la protagonista de una carambola que Guille daba por descartada.

¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!

¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

El giro de guion nos ha dejado a todos boquiabiertos. Carlos, que había ejercido como controller, estaba muy seguro y convencido de la opción que había elegido para el nivel 9: "Ahora mismo estoy al 95% aquí". Tanto ha sido así que cada vez lo tenía más claro y sólo le ha bastado un poco más de insistencia por parte de Manel Fuentes para asegurar que estaba “al 96% ya”.

Mientras, en los atriles, sólo quedaba Guille y resignado a tener que irse sin participar. Sin embargo, se ha llevado las manos a la cabeza y se ha quedado boquiabierto al ver que la apuesta de Carlos era fallida y le hacía caer por la trampilla. Lo último que se esperaba el último concursante superviviente era poder jugar y, mucho menos aún, estando a las puertas de luchar por el premio.

Manel ha bromeado con una situación que ha dejado a todos perplejos: "Tú, Guille, no te has visto en una igual en tu vida". El desenlace estaba ahora en su mano. Le tocaba elegir entre la presencia de Kraven en el cómic 'Watchmen' o el ingreso de Ana María Matute en la RAE.

A pesar de declararse fan de 'Watchmen', ha intuído que Kraven no encajaba en ese universo y ha decidido arriesgarse con la novelista: "Vamos a elegir esta porque ha habido mucho debate sobre ella". Guille tenía razón: ha acertado y ha estallado de emoción. ¡No te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

Premio de 20.000 euros... ¡gracias a su buena ortografía! El increíble final de Guille en ¡Salta!

Premio de 20.000 euros... ¡gracias a su buena ortografía! El increíble final de Guille en ¡Salta!

¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!

¡Menudo giro! La jugada de Carlos que acaba con Guille al final del puente de ¡Salta!

“Me acordaré para siempre de Shakira”: Noel cae en la trampa con sus canciones en ¡Salta!

“Me acordaré para siempre de Shakira”: Noel cae en la trampa con sus canciones en ¡Salta!

En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda
Mejores momentos | 19 de agosto

En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda

¿Primero fue el huevo o la gallina? La eterna duda provoca una escabechina en ¡Salta!
Mejores momentos | 19 de agosto

¿Primero fue el huevo o la gallina? La eterna duda provoca una escabechina en ¡Salta!

La reacción de Manel Fuentes con un concursante que no conoce a Ibai Llanos ni a David Guetta: “Madre de Dios”
Mejores momentos | 19 de agosto

La reacción de Manel Fuentes con un concursante que no conoce a Ibai Llanos ni a David Guetta: “Madre de Dios”

Juan ha conseguido salir airoso pese al riesgo que corría al desconocer quiénes son el streamer y el dj, evidenciando la brecha generacional.

Mika en El Hormiguero
El Hormiguero

Mika reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música en El Hormiguero

Mika habló en El Hormiguero sobre el avance de la inteligencia artificial y sus consecuencias para la industria musical.

Entrevista de Mika

Mika recuerda el secuestro de su padre y cómo la música ayudó a su familia a superarlo

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”

Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”

Publicidad