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Muere un joven submarinista de 20 años mientras practicaba buceo a pulmón en Tenerife

El joven desapareció mientras practicaba submarinismo en una zona de Santa Cruz de Tenerife.

Ahogado Lloret de Mar

Ahogado Lloret de Mar Pixabay

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Un joven de unos 20 años ha fallecido este martes mientras practicaba buceo a pulmón en aguas de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso se produjo en la zona costera comprendida entre Puerto de Honduras y Punta Maragallo. Alrededor de las 19:00 horas, el 112 recibió una alerta después de que las personas que se encontraban en el lugar dejaran de ver al submarinista salir del agua.

Ante la desaparición, los servicios de emergencia pusieron en marcha un amplio dispositivo para tratar de localizar al joven.

En las labores de búsqueda participaron efectivos de la Autoridad Portuaria, Refinería, Salvamento Marítimo y el Consorcio de Bomberos de Tenerife, con rastreos realizados por tierra, mar y aire.

Finalmente fueron los Bomberos quienes localizaron a la víctima en el mar y consiguieron trasladarla hasta tierra firme.

Solo pudieron confirmar el fallecimiento

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) había movilizado hasta la zona una ambulancia medicalizada, aunque, una vez recuperado el cuerpo, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del joven.

Ante lo ocurrido, el SUC también activó al grupo de emergencias del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para prestar atención y apoyo a los familiares de la víctima.

Hasta el lugar se desplazaron igualmente efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, que colaboraron en las labores de búsqueda y en el dispositivo desplegado tras el suceso.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

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