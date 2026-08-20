El juez Pastor advierte de que "se han multiplicado por más de seis los detenidos" en Ceuta y puede llevar a "un colapso" en el sistema

La presión sobre los juzgados de Ceuta ha alcanzado una dimensión extraordinaria. Así lo advierte el magistrado Antonio Pastor, que ha puesto cifras al impacto que la situación que atraviesa la ciudad está teniendo sobre la Administración de Justicia: durante su última semana de guardia se contabilizaron 66 atestados con detenidos, frente a la decena aproximada que era habitual antes del 30 de julio. "Se ha multiplicado por más de seis el número de detenidos", explicó el juez, que anticipa una consecuencia directa en los próximos meses: "Esto va a suponer un incremento muy notable en el número de procedimientos penales".

Pastor pide más refuerzos

Pastor quiso trasladar la magnitud del esfuerzo que están realizando los seis jueces de instrucción de Ceuta, que afrontan a diario una carga de trabajo extraordinaria. Según explicó, el incremento afecta a distintos ámbitos de la delincuencia, entre ellos los delitos contra la libertad sexual y contra el patrimonio, además de investigaciones relacionadas con el tráfico de inmigrantes. El magistrado señaló asimismo que el traslado clandestino de personas hacia la Península está adquiriendo una dimensión creciente y advirtió de que buena parte de estas actuaciones terminarán llegando a los tribunales.

La previsión del juez es contundente: la sobrecarga no se quedará en los servicios de guardia. A medida que avancen las investigaciones policiales, los nuevos procedimientos deberán ser instruidos y tramitados judicialmente, lo que puede llevar al sistema "a un colapso" o, cuando menos, a una situación de tensión todavía mayor. Una advertencia que llega después de que los propios jueces de Ceuta reclamaran refuerzos para poder afrontar el volumen extraordinario de trabajo.

La respuesta institucional ya ha comenzado. Tras la petición unánime de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial aprobó dos jueces de refuerzo para Ceuta, además de personal adicional —un gestor y tres tramitadores— y un aumento de la plantilla de intérpretes. Pastor considera especialmente necesario reforzar este último servicio, dada la diversidad lingüística de las personas que pasan por los juzgados y la insuficiencia de contar con un único intérprete para atender todas las diligencias.

"Un riesgo de fuga evidente"

El magistrado también puso sobre la mesa la dimensión de las investigaciones por delitos contra la libertad sexual. Según los datos que aportó, se han contabilizado 14 víctimas, de las que únicamente cuatro han permitido identificar y detener a un presunto autor. Pastor explicó que durante su guardia atendió las denuncias de tres mujeres que no pudieron identificar a sus agresores, una circunstancia que puede conducir al sobreseimiento provisional por falta de autor conocido, aunque las investigaciones policiales continúan abiertas.

En uno de los procedimientos que instruyó durante su última guardia, el juez acordó prisión provisional para el presunto autor de un violento robo mediante el método conocido como "mataleón" contra un hombre de 80 años. Pastor justificó la medida por la existencia de un "riesgo de fuga evidente", dentro de los requisitos establecidos legalmente para acordar la prisión provisional. El detenido permanecerá en esta situación a la espera de la celebración del juicio.

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