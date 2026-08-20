Guille arriesga 5.000 euros en ¡Salta! y una pregunta de ortografía dispara su premio hasta los 20.000

Todo cambió para Guille cuando las apuestas de sus últimos compañeros le obligaron a coger el casco y afrontar el nivel final. Allí, pese a tener ya asegurados 5.000 euros, optó por arriesgar el dinero y continuar jugando.

La decisión terminó saliéndole bien. Guille acertó que los signos ortográficos guion y guion bajo tienen distinta longitud y consiguió 20.000 euros. Tras celebrar el premio con un abrazo junto a Manel Fuentes, decidió plantarse antes de una hipotética pregunta por 50.000 euros.