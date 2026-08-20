Este lunes, descubre los tráilers oficiales de La Voz 2026

La cuenta atrás para el estreno de La Voz 2026 está a punto de comenzar. Este lunes, 24 de agosto, podrás descubrir los tráilers oficiales de la nueva edición del programa, protagonizados por sus coaches: Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López.

Un barco, una oficina, una boda y un museo son los cuatro escenarios elegidos para presentar una temporada que promete volver a sorprender y emocionar.

Cada uno de los coaches protagonizará una historia diferente en estas originales promos, que anuncian lo poco que falta para la nueva temporada que se verá muy pronto en Antena 3.

Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López, coaches de la nueva edición

Los cuatro artistas ya están preparados para ocupar sus sillones y luchar por conseguir las mejores voces. Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López formarán el nuevo equipo de coaches de una edición cargada de talento, emoción y grandes momentos musicales.

Los tráilers oficiales supondrán el pistoletazo de salida de La Voz 2026. ¡Este lunes, 24 de agosto, muy atento a nuestras redes sociales!