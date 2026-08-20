Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Cuenta atrás

Este lunes, descubre los tráilers oficiales de La Voz 2026

Nuestros coaches, Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López protagonizarán las cuatro nuevas promos que dan el pistoletazo de salida a la nueva temporada de La Voz.

La Voz 2026

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

La cuenta atrás para el estreno de La Voz 2026 está a punto de comenzar. Este lunes, 24 de agosto, podrás descubrir los tráilers oficiales de la nueva edición del programa, protagonizados por sus coaches: Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López.

Un barco, una oficina, una boda y un museo son los cuatro escenarios elegidos para presentar una temporada que promete volver a sorprender y emocionar.

Cada uno de los coaches protagonizará una historia diferente en estas originales promos, que anuncian lo poco que falta para la nueva temporada que se verá muy pronto en Antena 3.

Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López, coaches de la nueva edición

Los cuatro artistas ya están preparados para ocupar sus sillones y luchar por conseguir las mejores voces. Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López formarán el nuevo equipo de coaches de una edición cargada de talento, emoción y grandes momentos musicales.

Los tráilers oficiales supondrán el pistoletazo de salida de La Voz 2026. ¡Este lunes, 24 de agosto, muy atento a nuestras redes sociales!

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

De negocios a pisos turísticos

De comercios a pisos turísticos: la transformación que inquieta a los vecinos de los barrios residenciales

“¡No dejas de resolver paneles con olas!”: Jorge Fernández impresionado con Cris, que suma otros 850 euros a su marcador

“¡No dejas de resolver paneles con olas!”: Jorge Fernández impresionado con Cris, que suma otros 850 euros a su marcador

“¡Qué presión!”: El menú de la boda de Álvaro depende de La ruleta de la suerte

“¡Qué presión!”: El menú de la boda de Álvaro depende de La ruleta de la suerte

María Guardiola se emociona al hablar del incendio que azota en Las Hurdes
Incendio en Cáceres

María Guardiola se emociona al hablar del incendio en Las Hurdes: "Se me cayeron unas lágrimas que me limpio y sigo trabajando"

El presidente de Murcia, tras la llegada del cayuco a Cartagena
CRISIS MIGRATORIA

El presidente de Murcia, tras la llegada del cayuco a Cartagena: "Estamos hablando de algo preparado. Algo organizado"

La activista y ceutí Hanan Alcalde cuestiona la "inseguridad" de Ceuta.
Activismo en Ceuta

"Detrás de ese miedo hay mucho racismo y mucha islamofobia": la activista 'Barbie Gaza' carga contra el relato sobre la inmigración en Ceuta

Tras sus polémicos vídeos en redes sociales, en los que atribuía el miedo que sienten algunos ceutíes en las calles al racismo y la islamofobia, la activista ceutí Hanan Alcalde, conocida como 'Barbie Gaza', ha intervenido en 'Espejo Público' para justificar sus palabras y aportar su perspectiva sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El juez Pastor advierte de que "se han multiplicado por cinco los delitos" en Ceuta
CRISIS MIGRATORIA

El juez Pastor advierte de que "se han multiplicado por más de seis los detenidos" en Ceuta y puede llevar a "un colapso" en el sistema

El magistrado de Ceuta pone voz a la presión que soportan los juzgados tras el repunte extraordinario de la delincuencia.

La Voz 2026

Este lunes, descubre los tráilers oficiales de La Voz 2026

Cara a cara entre Paco Marhuenda y 'Barbie Gaza'

Tenso cara a cara entre 'Barbie Gaza' y Paco Marhuenda: "Por favor, dejemos ya el sionismo, Jerusalén e Israel. Estamos hablando de Ceuta"

Silla

Natalia reclama mejores condiciones para que su hija con parálisis cerebral pueda bañarse en la playa: "Tengo que sacarla a pulso del agua"

Publicidad