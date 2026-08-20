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Natalia reclama mejores condiciones para que su hija con parálisis cerebral pueda bañarse en la playa: "Tengo que sacarla a pulso del agua"

Natalia tiene que sacar a su hija con discapacidad a pulso del agua. Denuncia publicamente la falta de recursos que hay ante este tipo de situaciones pese a haber reclamado al Ayuntamiento en varias ocasiones.

Silla

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Natalia lleva más de tres años reclamando al Ayuntamiento mejores recursos para que su hija, de 21 años y con parálisis cerebral, pueda bañarse en la playa en condiciones de seguridad y accesibilidad. Sin embargo, asegura que, por el momento, "sólo puede bañarse en días de bandera verde" y denuncia la falta de sillas anfibias suficientes.

Ante la ausencia de respuestas por parte del Ayuntamiento, Natalia decidió grabar y difundir un vídeo en el que muestra el método que utilizan para sacar a su hija del agua: dos personas tienen que sujetarla por los brazos y las piernas. Reconoce que no es una solución que le guste, pero lamenta que "en este mundo de la discapacidad parece que las imágenes es lo que importa".

La situación se agravó ese día debido a que había otras tres personas con discapacidad que también necesitaban salir del agua y la playa sólo disponía de una silla anfibia. Esto obligó a los usuarios a esperar su turno. "No puedo tener 20 minutos a mi hija en el agua porque empieza a tener frío", explica Natalia. "Hay que sacarla del agua", añade.

El vídeo, finalmente, sí ha conseguido llamar la atención de los medios de comunicación y de distintas asociaciones, que han reclamado al Ayuntamiento una mejora de los recursos y de las condiciones de accesibilidad de la playa para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del baño con seguridad.

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