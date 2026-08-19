Un tiburón solrayo, una especie difícil de encontrar, se deja ver en El Hierro: "Ha sido un regalo"

Se trata de una ejemplar de tiburón solrayo, una especie que suele habitar en aguas profundas, entre los 200 y los 1.500 metros, pero en ocasiones sube a la superficie. La suerte ha hecho que unos buceadores del Centro de Buceo de La Restinga se encontraran con ella. Jon Morán es uno de los buzos y nos explica cómo ha sido este encuentro. "Es una tiburona que se encuentra en periodo de gestación y por eso nada despacio, lo que nos ha permitido poder grabarla y nadar relativamente cerca de ella, aunque siempre dándole la distancia de precaución necesaria para que no se sienta amenazada", nos cuenta Morán.

Estos animales, aunque viven a grandes profundidades, cuando se encuentran en estado de gestación, suelen buscan aguas más calientes, por eso suben cerca de la superficie. En esta ocasión, pudieron nadar junto a ella a apenas unos 12 metros de profundidad. "Le gusta nadar en una especie de plaza o circo, un agujero grande en el fondo marino, va muy despacito y eso ha sido un regalo para nosotros. Le dimos su espacio y la respetamos y nos permitió estar con ella varios minutos", cuenta Jon emocionado.

Ni él ni sus compañeros del Club de Buceo La Restinga olvidarán con facilidad este encuentro, teniendo en cuenta que el ejemplar de tiburón solrayo mide más de cuatro metros. La encontraron en una zona que denominan 'Baja Rosario', en La Restinga, al sur de la isla de El Hierro.

No es la primera vez que Jon y sus compañeros se encuentran con un tiburón solrayo en aguas de El Hierro, de hecho nos comenta que hace unos años llegaron a avistar hasta tres ejemplares juntos en esta misma zona.

El tiburón solrayo, Odontaspis ferox, es también conocido como tiburón toro de profundidad o monstruo submarino, y no es de extrañar si vemos su dentadura con varias filas de dientes largos, delgados y muy afilados que quedan expuestos incluso con la boca cerrada. Es una de las especies de escualos menos conocidas de las aguas tropicales del planeta. Suelen medir entre 3 y 4 metros y medio y llegan a pesar hasta 300 kilos.

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