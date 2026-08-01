Trump califica de "mala gestión" de Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: "Facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa"

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha señalado la crisis migratoria de Ceuta como un ejemplo del futuro que le espera a Estados Unidos si el Partido Demócrata gana las próximas elecciones presidenciales en 2028.

Trump ha asegurado en una reunión de su gabinete que ha estado al corriente de la situación de nuestro país y de "la catástrofe que tuvo lugar" en Ceuta. "Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas. Y exactamente lo mismo va a ocurrirnos a nosotros si los republicanos no son elegidos", ha explicado el presidente de EEUU en una reunión de su gabinete en Camp David, situada a 100 kilómetros de Washington.

El jefe de la Casa Blanca ha comentado que esta crisis migratoria se debe a las "leyes débiles" y "una mala gestión" de Pedro Sánchez. En relación a la sentencia del Tribunal Supremo español que prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado Trump ha expresado que "aprobaron un par de leyes, ya saben, es inteligente y las leen desde otros países", asegurando que nadie "nadie ha visto algo parecido", aunque también ha afirmado que las autoridades en España han sido incapaces de frenar el flujo migratorio.

"Cuando uno ve lo que ocurrió en España, se da cuenta de que no saben qué hacer. Y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por miles, por decenas de miles".

La preocupación de Estados Unidos

Donald Trump ha recalcado que a Estados Unidos le espera la misma situación migratoria si los republicanos no están en el poder, y ha expresado que "nuestro país será invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante".

En este sentido, ha advertido de que el impacto que va a tener en su país será "mucho más grande" y será "mucho más fácil entrar" a pesar de haber contar con "la frontera más segura del mundo", es decir, un muro en la frontera con México a miles de kilómetros.

JD Vance, el vicepresidente de EEUU, también ha querido comentar su opinión sobre la crisis migratoria de Ceuta y ha señalado que "es un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical".

Aún así, el Departamento de Estado estadounidense ha mostrado su "solidaridad" con España ante una "flagrante violación de su soberanía y de sus Derechos Humanos", y ha destacado que "este incidente inaceptable es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa".

Donald Trump ha expresado esta misma idea en sus redes sociales tirándole un dardo envenenado a Joe Biden, expresando que "lo que está ocurriendo en España, con decenas de miles de inmigrantes ilegales invadiendo el país, ya ocurrió en Estados Unidos durante la Administración de Joe Biden, y volverá a ocurrir, solo que peor" si los demócratas llegan al poder, y ha seguido pidiendo que no dejen que EEUU sea destruido, "votad a los republicanos y estad orgullosos de Estados Unidos".

La reacción de Giorgia Meloni

Meloni ha declarado a través de su cuenta de X, que esta crisis migratoria es tan urgente, que Italia ha promovido junto a Dinamarca "una carta suscrita por 22 Estados miembros de la Unión Europea, que pide una acción común para reforzar las fronteras exteriores, combatir la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de seres humanos, hacer más efectivos los retornos y eliminar todo factor que pueda incentivar nuevos ingresos ilegales".

El gobierno de Italia ha solicitado cerrar el espacio Schengen entre Italia con España, de esta manera ha intensificado la tensión diplomática en la Unión Europea.

Aunque Italia no comparte frontera terrestre con España, la medida afectará a aquellos que viajen en avión o barco entre ambos países. El Ministerio del Interior italiano declaró que también había acordado con París reforzar los controles en la frontera terrestre franco-italiana.

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha adoptado la decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras.

Se trata de una suspensión temporal de su aplicación, y dependiendo de la amenaza, su duración puede variar entre tres y seis meses. Sin embargo, si esta medida es urgente, el periodo inicial sería de un mes pudiendo ampliarse hasta un máximo de tres meses.

Legalmente, un país no puede expulsar ni suspender de forma unilateral a otro del espacio Schengen. Aunque cuando dos países no comparten frontera terrestre, sí que un Estado miembro puede suspender la aplicación Schengen a través de controles en las fronteras aéreas y marítimas.

Úrsula von der Leyen ve "inaceptables" las imágenes de Ceuta

La presidenta de la Comisión Europea, ha tildado de "inaceptables" las imágenes de la crisis migratoria en Ceuta y ha reivindicado de "frenar de inmediato los cruces peligrosos" a la ciudad, después de que 49.000 personas cruzaran de forma irregular a Ceuta, como indican las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", ha indicado la presidenta de la Comisión Europea en un mensaje a través de sus redes sociales, en el que ha insistido en que las redes de tráfico de personas deben ser desmanteladas y los retornos llevarse a cabo "con rapidez", como permiten las normas europeas.

De esta manera, von der Leyen ha indicado que el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, está trabajando "estrechamente" con las autoridades españolas y está preparado para desplazarse a las zonas más afectadas, en el que coordinará apoyo operativo adicional para España, también a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

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