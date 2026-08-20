La venganza de Gabriel golpea a Pablo donde más duele en Sueños de libertad: se queda sin trabajo

Después de prometer que se vengaría, Gabriel ha aprovechado la visita del director de la caja de ahorros de Tarragona para confirmar los rumores sobre Pablo y Marisol, incluido su embarazo. Horas después, Pablo ha recibido una llamada en la que le comunicaban su despido.

Nada más conocer la noticia, Pablo ha descubierto quién estaba detrás de lo ocurrido. Gabriel le ha explicado su conversación con el director catalán y ha dejado claro que todo responde a su reconciliación con Damián: "Apostar por el caballo equivocado tiene consecuencias". La jugada ha dejado a Pablo sin trabajo en Cataluña.