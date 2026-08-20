Dura tragedia
Los padres de Hugo, el menor de 16 años fallecido en Isla Cristina, piden justicia tras perder a su hijo
El adolescente había salido a comprar a un quiosco cuando se produjo el tiroteo. Su familia relata la angustiosa búsqueda hasta conocer que Hugo era una de las víctimas.
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Hugo se encontraba en la zona cuando dos motoristas abrieron fuego en Isla Cristina (Huelva). El joven de 16 años no tenía relación con el conflicto y había salido a comprar a un quiosco de la plaza. Al pasar dos horas sin noticias, sus padres comenzaron a buscarlo.
Durante una hora, la familia mostró una fotografía del menor sin obtener respuestas. Francisco, su padre, insistía desesperado: "Mi hijo está ahí porque me lo han dicho". Finalmente, la Guardia Civil comunicó a la familia que todo apuntaba a que la víctima era Hugo. Sus padres reclaman ahora justicia.
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