Los padres de Hugo, el menor de 16 años fallecido en Isla Cristina, piden justicia tras perder a su hijo

Hugo se encontraba en la zona cuando dos motoristas abrieron fuego en Isla Cristina (Huelva). El joven de 16 años no tenía relación con el conflicto y había salido a comprar a un quiosco de la plaza. Al pasar dos horas sin noticias, sus padres comenzaron a buscarlo.

Durante una hora, la familia mostró una fotografía del menor sin obtener respuestas. Francisco, su padre, insistía desesperado: "Mi hijo está ahí porque me lo han dicho". Finalmente, la Guardia Civil comunicó a la familia que todo apuntaba a que la víctima era Hugo. Sus padres reclaman ahora justicia.