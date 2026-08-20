Mejores momentos | 19 de agosto
“Me acordaré para siempre de Shakira”: Noel cae en la trampa con sus canciones en ¡Salta!
El concursante se ha ido para casa con las manos vacías por culpa de la cantante colombiana.
Publicidad
La discografía de Shakira le ha jugado una mala pasada a Noel en el plató de ¡Salta!. En el tercer nivel, el concursante ha terminado cayendo por la trampilla al atribuir el reconocido verso: "Una loba como yo no está pa’ tipos como tú" a 'Loba', en lugar de a la sesión con el productor argentino Bizarrap.
Tras descartar una opción sobre los delfines y dudar con la definición de ‘hidrocultura’, el Noel ha decidido apostar todo al tema musical: "Creo que me voy a quedar con la ‘Loba’ de Shakira". Nuestro presentador, Manel Fuentes, le ha invitado a cantar la canción para aclarar sus dudas, pero parece que ni con esas ha habido resultado.
Noel no se ha ido sin dejarnos su divertida reacción a su caída: "Al final, tantos temazos que tiene Shakira y he caído, pero bueno, al menos me he ido cantando". Tal como ha sonado en el plató, la letra de 'Loba' dice: "Una loba en el armario...", mientras que el verso que le costó la eliminación a Noel pertenece a la 'BZRP Music Sessions, Vol. 53'. ¡Dale al play para revivir este momentazo!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad