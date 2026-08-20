“Me acordaré para siempre de Shakira”: Noel cae en la trampa con sus canciones en ¡Salta!

La discografía de Shakira le ha jugado una mala pasada a Noel en el plató de ¡Salta!. En el tercer nivel, el concursante ha terminado cayendo por la trampilla al atribuir el reconocido verso: "Una loba como yo no está pa’ tipos como tú" a 'Loba', en lugar de a la sesión con el productor argentino Bizarrap.

Tras descartar una opción sobre los delfines y dudar con la definición de ‘hidrocultura’, el Noel ha decidido apostar todo al tema musical: "Creo que me voy a quedar con la ‘Loba’ de Shakira". Nuestro presentador, Manel Fuentes, le ha invitado a cantar la canción para aclarar sus dudas, pero parece que ni con esas ha habido resultado.

Noel no se ha ido sin dejarnos su divertida reacción a su caída: "Al final, tantos temazos que tiene Shakira y he caído, pero bueno, al menos me he ido cantando". Tal como ha sonado en el plató, la letra de 'Loba' dice: "Una loba en el armario...", mientras que el verso que le costó la eliminación a Noel pertenece a la 'BZRP Music Sessions, Vol. 53'. ¡Dale al play para revivir este momentazo!

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