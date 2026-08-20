Javier apuesta por la prudencia con 22 aciertos y deja a David ante una remontada decisiva

Con un bote de 916.000 euros en juego, Javier decidió plantarse con 22 aciertos en AlaZ tras valorar las respuestas que aún tenía pendientes. Su decisión llegó después de una prueba en la que volvió a mostrarse muy sólido y completó la primera ronda en cabeza.

David fue acercándose poco a poco en el marcador hasta quedarse con opciones de darle la vuelta al enfrentamiento. La resolución quedó pendiente de su último turno, en el que necesitaba dos aciertos para evitar la Silla Azul en un desenlace cargado de tensión.

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