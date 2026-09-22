Nos lo cuenta
La imágenes más románticas de Carmen Lomana con Antonio Gutiérrez: "Lo pasamos muy bien"
La socialité ha pasado el verano muy cerca de un hombre: Antonio Gutiérrez. Ambos han sido fotografiados disfrutando del verano y de la compañía del otro.
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Carmen Lomana ha disfrutado mucho de este verano: sol, playa, relax... ¡y un romance! La socialité se ha dejado ver en la costa junto a Antonio Gutiérrez, con quien lleva ya un tiempo de romance.
Antonio Gutiérrez, inspector de Hacienda de profesión, ha pasado el verano muy acaramelado con la socialité. Entre caricias, abrazos y sonrisas, vemos a la pareja muy ilusionada.
La socialité ha confesado en Y ahora Sonsoles que Antonio es muy divertido. "Lo pasamos muy bien, nos reímos mucho", afirma, "casi siempre estamos juntos".
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Pese a todo, asegura que discuten mucho y sostiene que aún sigue siendo su "fijo-discontinuo". "Me lo paso bien con mi fijo-discontinuo", afirma, entre risas. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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