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Adán, amenazado por una estafa que no ha cometido: "La gente no se cree que no sea yo"

Primero fue estafado con el alquiler de un piso y, después, el estafador usó sus datos para hacer lo mismo con otras personas haciéndose pasar por él. Ahora, Adán está recibiendo amenazas de otras víctimas, que creen que es él el que les ha estafado.

Adán

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Sara Sanz Navarro
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Adán es un joven que ha sido víctima de una estafa doble. En un primer momento, un hombre le estafó con un supuesto alquiler de un piso y, después, utilizó su identidad para estafar a otras personas que ahora le reclaman dinero.

Este hombre le pidió una fianza y sus datos por teléfono para un supuesto piso que en realidad no era real. El estafador le mandó una dirección aleatoria de un piso que ya estaba ocupado y, cuando Adán le descubrió, le bloqueó. "Le denuncié, no tanto por el dinero, que eran 100 euros, sino por el DNI", señala Adán.

Al tiempo, otras personas le llamaron reclamándole dinero y amenazando con denunciarle. Fue entonces cuando descubrió que el estafador había usado su identidad y sus datos para hacerle lo mismo a otras víctimas.

Ahora, Adán se enfrenta a las amenazas constantes de personas que creen que él ha sido el que les ha engañado. "Por una parte les entiendo, ¿pero cómo demuestro que no soy yo?", pregunta, "llevo así un año y medio".

Adán ha recibido amenazas de muchas personas que no se creen que él es inocente. Una situación que le ha hecho temer por su vida y por la de su familia.

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