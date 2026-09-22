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Cihan Deniz intenta reconciliar a Alya y Cihan: “Cogeos de la mano”

Alya y Cihan atraviesan uno de sus momentos más complicados. Cihan Deniz solo quiere que sus padres vuelvan a estar juntos.

Cihan Deniz intenta reconciliar a Alya y Cihan: “Cogeos de la mano”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de todo lo ocurrido en la mansión, Cihan ha querido alejar a Alya y a su hijo de los problemas. Los tres han salido a navegar juntos por el río Tigris, en un pequeño barco, buscando un momento de calma lejos de Sadakat.

Cihan Deniz ha disfrutado mucho del paseo, sobre todo al ver tantos pájaros. Pero al darse cuenta de que sus padres están enfadados y temiendo que puedan divorciarse, ha intentado que se acerquen. “Venga, cogeos de la mano”, ha insistido el pequeño.

Alya y Cihan han seguido el juego de su hijo y se han cogido de la mano para tranquilizarlo. Sin embargo, esto no significa que los problemas entre ellos hayan desaparecido. Alya todavía no entiende por qué Cihan le ocultó que Boran está vivo. Para ella, debería haber sido sincero desde el principio.

Ahora que todos saben que Boran sigue con vida, Alya tampoco sabe qué ocurrirá con su historia de amor con Cihan. La situación entre ellos es cada vez más complicada y la posible recuperación de Boran puede cambiarlo todo.

A pesar de todo, por unos instantes, Alya, Cihan y su hijo han podido olvidarse de los problemas y disfrutar juntos de un momento de tranquilidad. Cihan Deniz solo quería ver a sus padres unidos y, durante ese paseo, ha conseguido que al menos por un momento volvieran a estarlo.

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