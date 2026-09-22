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Mejores momentos | 22 de septiembre

El mensaje directo de David a Estopa en La Pista: “Tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”

El concursante ha vuelto a firmar un pleno, tan complicado desde que Moisés es su rival, gracias a los hermanos Muñoz. ¡Qué bien se sabe ‘Como Camarón’!

El mensaje directo de David a Estopa en La Pista: “Tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”

El mensaje directo de David a Estopa en La Pista: “Tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David ha conseguido un pleno en La Pista y eso es noticia porque hacía bastante que no lo lograba. Él mismo lo ha reconocido: “¡Por fin! Se ha hecho derogar”. Desde que Moisés es su rival, las victorias se han convertido para el barcelonés en un difícil tesoro, pero esta vez lo ha encontrado gracias a Estopa. “Cómo tira la tierra”, le ha comentado Roberto Leal por el origen también de los hermanos Muñoz.

Los reflejos con el pulsador han ayudado esta vez a David, que mientras escuchaba el primer fragmento ha mirado hacia arriba con gesto de disfrute máximo. De hecho, ya ha cantado la frase que sonaba… y ha seguido la letra. ¡Qué bien se sabe ‘Como Camarón’! Su sonrisa ha delataba que es una de sus victorias más felices en la prueba musical.

Roberto ha señalado que los hermanos Muñoz aún no han visitado el concurso desde que él es el presentador. Por eso, le ha pedido a David que se lo pidiera, y su mensaje no ha podido ser más directo. “David y José, tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”, ha dicho el concursante mirando a la cámara. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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