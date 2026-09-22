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MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

Garamendi, Bárbara Rey, los Caño y Tamara Falcó, protagonistas de La Mesa este miércoles

Antonio Garamendi abordará la situación de Ceuta y la implicación de los empresarios españoles, mientras Bárbara Rey abrirá los secretos de Interviú. Los Caño y Tamara Falcó protagonizarán una conversación sobre el fenómeno viral de esta familia y la fe.

Garamendi, Bárbara Rey, los Caño y Tamara Falcó, protagonistas de La Mesa este miércoles

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Alejandro Hergon
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El próximo programa de La Mesa, este miércoles tras El Hormiguero, contará con cuatro protagonistas muy diferentes: Antonio Garamendi, Bárbara Rey, Los Caño y Tamara Falcó.

Antonio Garamendi analizará la situación de Ceuta y responderá a una pregunta: ¿por qué los empresarios españoles han decidido implicarse en la ciudad autónoma? El presidente de la CEOE abordará también qué está ocurriendo a ambos lados de la frontera.

Después, Bárbara Rey abrirá los secretos de Interviú junto a Teresa Viejo, exdirectora de la revista, y Luis Miguel Montero, periodista de la publicación durante 26 años. Hablarán de las historias que salieron a la luz, las que alguien intentó frenar y las que nunca llegaron a publicarse.

La noche terminará con los Caño y Tamara Falcó, que se sentarán junto a Carlos Bovillo, de Hakuna, Ramoncín y Máximo Huerta para hablar sobre el fenómeno viral de esta familia y la fe. ¿Qué hace que alguien empiece a creer? ¿Cómo sabes que eso que sientes es Dios?

La Mesa con Cristina Pardo, este miércoles después de El Hormiguero, en Antena 3.

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