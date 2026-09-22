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Mejores momentos | 22 de septiembre

¿El mejor chiste de rubias contado en Pasapalabra? Adriana Abenia conquista el plató

Dos expertos en este tipo de bromas como Daniel Grao y Dani Diges se han rendido ante el ingenio de la presentadora.

¿El mejor chiste de rubias contado en Pasapalabra? Adriana Abenia conquista el plató

¿El mejor chiste de rubias contado en Pasapalabra? Adriana Abenia conquista el plató

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cada vez que Daniel Grao y Dani Diges coinciden en Pasapalabra, es casi segura la ronda de chistes en La Pista y con una temática: las rubias. Sin embargo, esta vez los dos han tenido que quitarse el sombrero… ¡ante una rubia! Adriana Abenia se ha atrevido con el género y, sin duda, se ha coronado.

La presentadora ha decidido adelantarse incluso al inicio del duelo musical. Incluso ha frenado a Roberto Leal cuando iba a dar el año de la primera canción. Se ha hecho el silencio en el plató… y la invitada ha contado quizá el mejor chiste de rubias en la historia de Pasapalabra. “¡Es muy bueno!”, ha asegurado Diges entre las carcajadas del resto del plató.

Por si fuera poco, Adriana ha firmado después el pleno en su duelo. También con mucha gracias y un poco de morro, ha acertado ‘Sarandonga’ y se ha llevado los cinco segundos en juego. Sin embargo, lo que ha conquistado a todos es su capacidad para reírse de sí misma. ¡Descubre su chiste en el vídeo!

Daniel Grao rescata su mejor chiste de rubias en Pasapalabra... ¡delante de Adriana Abenia!

Daniel Grao rescata su mejor chiste de rubias en Pasapalabra... ¡delante de Adriana Abenia!

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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