Lola Índigo se emociona en las segundas Audiciones a ciegas de La Voz: "Hace mucho que nadie me hacía llorar"

Después de arrasar en su estreno, La Voz regresa el próximo viernes con las segundas Audiciones a ciegas. Una gala que promete volver a emocionarnos con cada actuación, en la que los talents darán lo mejor de sí sobre el escenario.

"Hace mucho tiempo que nadie me hacía llorar en este programa", confesará Lola Índigo en una noche de pura magia. Unas lágrimas que, sin duda, nacerán del show que nos van a regalar los nuevos candidatos a entrar en el programa. Todo ello mientras los coaches van puliendo detalles estratégicos en su camino hacia la victoria.

No te pierdas esta noche tan especial, el próximo viernes a partir de las 22 horas en Antena 3.