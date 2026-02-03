Siguen las colas en el consulado de Pakistán en Barcelona para pedir el certificado de antecedentes penales: "Es una oportunidad"

La imagen no cambia desde hace una semana frente al consulado de Pakistán en Barcelona. Cientos de personas formando largas colas para acceder a las oficinas e iniciar el proceso de regularización. Para ello, lo primero que tienen que hacer es solicitar un certificado que acredite que no tienen antecedentes en su país de origen y que es uno de los requisitos imprescindibles para iniciar el proceso de regularización.

"Una oportunidad para regularizar su situación"

En la cola nos encontramos con Irafn Haider, un joven que ya está en situación regularizada pero que ha venido al consulado a resolver un trámite burocrático con su pasaporte. Él nos explica que "la noticia ha corrido rápidamente entre toda la comunidad pakistaní y que las redes sociales como Instagram y TikTok han provocado que muchos quieran solicitar su documentación cuanto antes". Haider añade que "quieren conseguirlo ya porque el proceso se debe completar en Pakistán y ese certificado puede tardar hasta 2 meses".

"Es una oportunidad para regularizar su situación", así de contundente se muestra Khalid Shabaz, portavoz de la Federación Catalana de Entidades Pakistanís. Y añade "que toda la comunidad está recibiendo con optimismo este nuevo proceso de regularización porque no hay requisito de 2 años. Es más fácil". Preguntado sobre porqué todos hacen cola y quieren tener ese certificado de antecedentes penales cuanto antes nos explica que "este tipo de regularización debe completarse en Pakistán, allí puede haber problemas burocráticos de lentitud y nadie quiere llegar tarde".

Horario ampliado para absorber la alta demanda

El alud de demandas ha provocado que desde el consulado se tomasen dos medidas extraordinarias. La primera, la ampliación de horario de 8 de la mañana hasta las 22 de la noche e incluso el fin de semana. La segunda, la de contratar un servicio de seguridad para organizar las colas, colocar vallas, repartir números y garantizar que el proceso de reclamación de documentación se realice con celeridad y ordenadamente.

Hoy está previsto atender a "500 personas". Una demanda que va bajando ya que ha habido días en los que se han atendido hasta a 1.200 personas. Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en Cataluña residían en 2024 un total de 59.150 personas de nacionalidad pakistaní.

Colas en otros consulados

La regularización de medio millón de inmigrantes aprobada por el Gobierno sin pasar por el Congreso, está generando estas imágenes de colas interminables. También se han formado largas colas en la Comisaría de Policía de Roquetas de Mar, Almería, y en Alicante, concretamente en el consulado de Argelia.

