Roberto Brasero explica las inundaciones en Andalucía: "La tierra ya no chupa y rebosa"

Roberto Brasero organiza un experimento en plató para explicar por qué se están produciendo las inundaciones que estamos viendo en las últimas horas.

Publicado:

Carina Verdú
Roberto Brasero ha querido mostrarnos un ejemplo visual de las inundaciones de las últimas horas y los desbordamientos en Andalucía. Hay un momento en que el suelo ya no puede absorber todo el agua de la lluvia que cae. ¿Por qué? Sencillo, dice Brasero, "el concepto es la tierra saturada de humedad, tiene una capacidad de absorción limitada".

Para mostrarlo ha usado un cuenco con tierra y varias jarras de agua que simulan el suelo. Cuando empiezas a echar agua en la tierra como cuando empieza a llover, la tierra va absorbiéndola lentamente y "va a ir a los acuíferos interiores incluso va a recargarlos que es muy conveniente para que luego tengamos agua en los pozos" dice Brasero.

Pero si no para de llover y sigue cayendo la humedad a esa tierra, llega un momento en que está saturada y empieza a rebosar, explica el meteorólogo de Antena 3. "La tierra ya no chupa y rebosa" cuenta y lo hemos visto en el experimento que ha organizado en el plató de Espejo Público. Si ese agua sigue cayendo durante más tiempo, que es lo que está pasando ahora mismo en Andalucía, llega un momento en que "directamente tiene que correr hacia los arroyos y los ríos y aumenta el caudal".

Saturada desde enero

Cuenta Brasero que esa tierra está saturada desde finales de enero. "El 27 de enero todo el oeste y sur peninsular daban un 100% de humedad" asegura. Es decir, que todo el agua que ha caído esta semana, que es mucha, directamente rebosa y por eso se producen las inundaciones que estamos viendo en las últimas horas.

Roberto Brasero explica las inundaciones en Andalucía: "La tierra ya no chupa y rebosa"

