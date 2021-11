Denuncia haber sido drogada en un bar de Madrid: "Me cogió y me apretó hacia él, el cuerpo no me respondía"

Dos mujeres han interpuesto dos denuncias similares por agresiones sexuales en bares del centro de Madrid. Una se interpuso en el mes de marzo y la otra el 7 de noviembre. El perfil es el de mujeres jóvenes drogadas que estaban fuera de sí y solo recuerdan la agresión a flashes y el hecho de que no eran dueñas de sus cuerpos.

En el relato de los hechos afirman que al intentar zafarse de la agresión el cuerpo no les respondía y "todo a su alrededor iba a a cámara lenta". "Me agarraba con fuerza, me bajó los pantalones, me cogió de las caderas y me apretó hacia él. Intenté zafarme pero no podía, mi cuerpo no me respondía".

Los expertos señalan que la persona que ha sido drogada tiene una laguna mental y son incapaces de saber exactamente qué ha ocurrido en ese lapso de tiempo, dónde han estado y qué han hecho. "Esa persona quedaría indefensa y con un periodo de amnesia que impediría que pudiera reconocer a su agresor", apunta un especialista.

Sindy es youtuber y ejerce como portavoz de las mujeres agredidas en redes sociales. Señala que el hecho de que se pongan en contacto con ella pone de manifiesto la carencia de ayuda de las víctimas. Afirma que hay dos denuncias sobre el mismo local del centro de la capital. Ha creado un correo electrónico donde les llegan testimonios de muchas mujeres. "El problema es que muchas de estas mujeres no saben a ciencia cierta si han sido agredidas o no", lamenta.

Asegura que no es un caso concreto ni aislado de un local y a raíz de contar la historia se ha creado una cuenta de Instagram que se llama 'Denuncia tu bar'. Las víctimas cuentan que no se trata de clientes, sino que la persona que pone la droga en la bebida en muchos casos es el propio camarero del bar.,

