La violan en Valladolid y lo cuelgan en páginas porno: "He sido violada de formas más asquerosas y denigrantes"

Una joven de Cistérniga (Valladolid) ha denunciado haber sido víctima de una violación después de haber sido drogada. La joven asegura que sus agresores difundieron el vídeo de la violación en webs porno. Está desesperada ya que la gente la reconocía por la calle y asegura que se reían de ella a su paso. Así lo explica en este llamamiento:

"Si alguien tiene algún vídeo en el que se me vea la cara, por favor que me lo pase porque han borrado en los que se me reconoce», indica. "Ayudadme, por favor, estoy fatal. Me quiero morir" ruega.

La denunciante asegura que ha sido violada de "las formas más asquerosas y denigrantes" y pide colaboración ciudadana para recabar pruebas. Mientras tanto la Policía investiga los hechos y busca pruebas que puedan dar cerco a los autores para que sean condenados.

Loreto Sancho es abogada de la asociación de atención a las víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. Señala que en este tipo de agresiones el problema de las víctimas es probar que eso ha sucedido, por lo que es fundamental la colaboración ciudadana.

