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'Make Science Great Again'

El "dardo" de Carmen Morodo a Pedro Sánchez por la polémica gorra: "Esas bufonadas que se las deje a Óscar Puente"

La vicepresidenta tercera le regaló a Pedro Sánchez la gorra que se ha convertido en viral a finales del año pasado, coincidiendo con su regreso de la Cumbre del Clima.

Imagen de Carmen Morodo y Afra Blanco

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Alba Gutiérrez
Publicado:

La gorra roja que lució el presidente del Gobierno el domingo sigue dando de qué hablar. La gorra, que convertía el 'Make American Great Again' de Donald Trump en 'Make Science Great Again', fue un regalo de la vicepresidente tercera, Sara Aagesen, que considera que la ciencia "es la mejor acompañante de la política".

Así lo ha confesado Aagesen en una entrevista en RTVE, tras ser preguntada por la gorra que se ha hecho viral. Tal y como ha detallado, se la regaló "a la vuelta de la Cumbre del Clima a finales del año pasado".

Con esa gorra, Sánchez mandaba un claro mensaje a Trump y también busca otras opciones para posicionarse como un líder progresista internacional. En concreto, Pedro Sánchez va a celebrar una cumbre global progresista en Barcelona los próximos 17 y 18 de abril con invitados como el presidente brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"La estrategia de Sánchez es proclamarse como el líder anti Trump del mundo"

Para Camisiro García-Abadillo, director del diario 'El Independiente', la estrategia de Sánchez es proclamar que él es "el líder anti Trump del mundo" y por ese motivo, quiere celebrar dicha cumbre. Asimismo, cree que todo esto "no va a tener un resultado para España" y considera que va "a tener repercusiones negativas para nuestro país".

"Las bufonadas de ponerse la gorra que se lo deje a Óscar Puente"

El posicionarse sobre la guerra de Irán con una gorra también ha dado lugar a polémicas. Según Carmen Morodo, subdirectora de La Razón, el presidente "puede abanderar el 'no a la guerra', pero no puede significarse de esta manera". Además, pide a Sánchez que "las bufonadas de ponerse la gorra y todo lo demás, se lo deje a Óscar Puente" porque esas posturas "no están a la altura de un presidente".

Por otro lado, Afra Blanco sostiene que ella no se habría puesto la gorra y considera que "no es necesario ponérsela para decir 'no a la guerra'". Aún así, insiste en que "se la ha puesto", pues "avanti". Asimismo, detalla que el tema de la gorra no es algo importante y dice al resto de la mesa que el "debate es mucho más complejo".

Además, Morodo sostiene que ella no defiende "esta guerra" porque le parece "ilegal" y lo importante de esta cuestión es "cómo el presidente del Gobierno está gestionando esta guerra".

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