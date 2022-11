El cura de Getafe acusado de abuso sexual: "¿Qué pasa, quieres que te acose más?"

Óscar del Busto es un sacerdote de Getafe (Madrid) acusado de abusos por una feligresa a la que acogió en su domicilio. La mujer no tenía papeles y se quedó en una habitación de la vivienda de Óscar hasta encontrar un lugar donde quedarse. Denuncia tocamientos, besos e insinuaciones por parte del párroco.

El sacerdote habla con Espejo Público desde su domicilio. Actualmente ha acogido en las habitaciones a una familia de 5 personas. Ha negado ante el juez que existieran besos y tocamientos durante el mes y medio que vivió con la presunta víctima. "A esta señorita la perdono y no le deseo nada malo porque si se demuestra mi inocencia ella podría ser acusada de falso testimonio. Soy cristiano y tengo que amar al enemigo", señala.

El cura ha aportado un documento de mensajes de WhatsApp que intercambiaba con la denunciante. Señala que en esos mensajes no hay contenido sexual aunque no ha podido mostrarlos en su teléfono móvil, ya que señala que cambió de terminal recientemente. El periodista Jorge Badía había compartido uno de los mensajes que supuestamente habría enviado Óscar a la denunciante: "En la sexualidad soy tan fino como una mujer".

"Su dignidad como mujer va primero que su necesidad de vivienda"

Asegura el sacerdote que no recuerda haber mandado esos mensajes a la denunciante. "Si yo tuviera interés en acosar a una señorita hago porque se quede. Cuando vi que la convivencia era imposible porque ella era exigente y manipuladora le dije que se fuera. Si la estuviera acosando ella hubiera querido irse pero me pidió quedarse. Su dignidad de mujer va primero que su necesidad de vivienda".

Él cree que la mujer le denuncia "porque está amargada" ya que la echó de casa. Señala que terminó echándola de la casa porque le quitó la paz. "Me quitaba la paz y me alborotaba y le dije que se fuera. No podía vivir tranquilo, la casa es pequeña y de una u otra manera nos veíamos". Mantiene la tesis de que si ella insiste en quedarse,: "¿Qué pasa, quieres que te acose más?".