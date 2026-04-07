La reacción de Cristóbal Soria al disfraz de crema solar de Marcos Llorente: "Se le va la pinza, se le está yendo un poquito"

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha vuelto a llamar la atención en redes sociales. En concreto, compartió en su Instagram una imágenes disfrazado de bote de crema solar, nivel 650, con varios mensajes para intentar concienciar a sus seguidores de cómo hay que tomar el sol.

En el disfraz se pueden leer dos mensajes clave en la parte delantera del supuesto bote de crema: "Protección total contra tu biología" y "Bloqueando la Vitamina D desde 1985".

En la parte trasera del disfraz, el jugador del Atlético de Madrid deja varios consejos denominándolos "alternativas reales" como "ponerse a la sombra cuando tu cuerpo te diga 'eh, ya vale'", "exponte todo el año", "usar ropa", "empieza por la mañana y ve subiendo", "construye melanina progresivamente" y "come como un humano porque tu piel responderá mejor a la luz".

"Es un magnífico jugador, pero a veces se le va la pinza"

El colaborador de Más Espejo, Cristóbal Soria ha detallado que "Llorente es un magnífico jugador, pero a veces se le va la pinza". Además, ha asegurado que subir esa imagen a redes "invita a las personas a que no se pongan crema para tomar el sol" y en su opinión, "está fuera de lugar". Marta García Aller considera que lo que busca es "una repercusión, unos likes o una polémica".

"Los supuestos 'influencers de la salud' no han enseñado ni un estudio que demuestre que no existe riesgo con una exposición solar sin protección"

Desde Más Espejo hemos analizado las consecuencias de no utilizar protección para tomar el sol con el dermatólogo Raúl de Lucas. El dermatólogo pediría a Marcos Llorente "que pensase antes de hablar" y detalla que "hay que ser responsable", ya que muchas personas que lo ven "no son expertas en el ámbito de la salud". Además, detalla que "no se puede promocionar una conducta que claramente es peligrosa porque está demostrado".

De Lucas lamenta que haya influencers, "mal llamados de la salud", "no hayan enseñado ni un solo estudio que demuestre que no existe riesgo con una exposición solar sin protección".

Al parecer, el jugador del Atlético de Madrid toma el sol sin protección para no tener una falta de vitamina D. No obstante, Raúl de Lucas explica que "la exposición solar en superficies como la cara o el antebrazo con protección solar es suficiente para obtener vitamina D".

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