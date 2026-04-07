Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Rutinas Marcos Llorente

La reacción de Cristóbal Soria al disfraz de crema solar de Marcos Llorente: "Se le va la pinza, se le está yendo un poquito"

El jugador del Atlético de Madrid ha vuelto a sorprender en redes sociales disfrazado de bote de crema solar.

Imagen de Cristóbal Soria

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha vuelto a llamar la atención en redes sociales. En concreto, compartió en su Instagram una imágenes disfrazado de bote de crema solar, nivel 650, con varios mensajes para intentar concienciar a sus seguidores de cómo hay que tomar el sol.

En el disfraz se pueden leer dos mensajes clave en la parte delantera del supuesto bote de crema: "Protección total contra tu biología" y "Bloqueando la Vitamina D desde 1985".

En la parte trasera del disfraz, el jugador del Atlético de Madrid deja varios consejos denominándolos "alternativas reales" como "ponerse a la sombra cuando tu cuerpo te diga 'eh, ya vale'", "exponte todo el año", "usar ropa", "empieza por la mañana y ve subiendo", "construye melanina progresivamente" y "come como un humano porque tu piel responderá mejor a la luz".

"Es un magnífico jugador, pero a veces se le va la pinza"

El colaborador de Más Espejo, Cristóbal Soria ha detallado que "Llorente es un magnífico jugador, pero a veces se le va la pinza". Además, ha asegurado que subir esa imagen a redes "invita a las personas a que no se pongan crema para tomar el sol" y en su opinión, "está fuera de lugar". Marta García Aller considera que lo que busca es "una repercusión, unos likes o una polémica".

"Los supuestos 'influencers de la salud' no han enseñado ni un estudio que demuestre que no existe riesgo con una exposición solar sin protección"

Desde Más Espejo hemos analizado las consecuencias de no utilizar protección para tomar el sol con el dermatólogo Raúl de Lucas. El dermatólogo pediría a Marcos Llorente "que pensase antes de hablar" y detalla que "hay que ser responsable", ya que muchas personas que lo ven "no son expertas en el ámbito de la salud". Además, detalla que "no se puede promocionar una conducta que claramente es peligrosa porque está demostrado".

De Lucas lamenta que haya influencers, "mal llamados de la salud", "no hayan enseñado ni un solo estudio que demuestre que no existe riesgo con una exposición solar sin protección".

Al parecer, el jugador del Atlético de Madrid toma el sol sin protección para no tener una falta de vitamina D. No obstante, Raúl de Lucas explica que "la exposición solar en superficies como la cara o el antebrazo con protección solar es suficiente para obtener vitamina D".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Sondeos elecciones de Andalucía GAD 3

María Martín, directora de comunicación de GAD 3, sobre la "trampa" de los sondeos: "El CIS manipula a la opinión pública"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Cristóbal Soria

La reacción de Cristóbal Soria al disfraz de crema solar de Marcos Llorente: "Se le va la pinza, se le está yendo un poquito"

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida

Antonio Maíllo explica el por qué del pacto de las izquierdas andaluzas "Es para contar la verdad del gobierno oscurantista de Moreno"

Sondeos elecciones de Andalucía GAD 3

María Martín, directora de comunicación de GAD 3, sobre la "trampa" de los sondeos: "El CIS manipula a la opinión pública"

Imagen de Susanna Griso y Román Cendaya
Caso Kitchen

Un amigo de la familia Bárcenas arremete contra Rajoy: "Hay personas que se han involucrado en la operación para salvarle"

María del Monte
Nos lo cuenta

La increíble historia que inspiró a María del Monte: "Conocí a una chica y viví una historia personal de cuento"

Arturo Valls analiza el "fascinante soplo de aire fresco" que supone la nueva temporada de Mask Singer
Entrevista

Arturo Valls analiza el "fascinante soplo de aire fresco" que supone la nueva temporada de Mask Singer

El presentador cree que los nuevos rostros que acompañarán a Ana Milán van a dar mucha guerra en esta nueva edición.

Jaime de los Santos sobre el caso Koldo
Caso Koldo

Jaime de los Santos acusa a Sánchez en el caso Koldo: "Tenía pruebas de la vida corrupta de Ábalos"

En una semana marcada por dos casos mediáticos de la política española, como son el caso Koldo y Kitchen, se señala directamente a responsabilidades de la cúpula del Gobierno.

Imagen de Carlos Alsina y Susanna Griso

Carlos Alsina, sobre el Caso Mascarillas: "Pedro Sánchez ha adoptado una doctrina en el que uno asume responsabilidades políticas sin dimitir"

¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

Luis Zahera

Luis Zahera lo da todo en el juego más imprevisible de las hormigas

Publicidad