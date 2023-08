La criminóloga Beatriz Izquierdo reconstruye los movimientos de Daniel Sancho: ¿Hubo premeditación?

Pasa el tiempo y continúan las investigaciones sobre el caso de Edwin Arrieta en Tailandia, presuntamente asesinado por Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. Una de las principales incógnitas a resolver es si Sancho planeó el asesinato o no.

El programa de Espejo Público ha podido contar con la opinión de una experta para tratar de arrojar un poco de luz al caso. La criminóloga Beatriz Izquierdo ha reconstruido los movimientos de Daniel Sancho:

El 31 de julio Edwin Arrieta reservó una habitación para dos personas en un resort de Kan Phangan. En la reserva la fecha de salida prevista era el 3 de agosto. El mismo día 31 Daniel Sancho llegó a la isla tailandesa y se instaló en el resort.

Edwin Arrieta reservó una habitación para dos personas en un resort de Kan Phangan. En la reserva la fecha de salida prevista era el 3 de agosto. El mismo día 31 Daniel Sancho llegó a la isla tailandesa y se instaló en el resort. El día 1 de agosto Sancho fue a una tienda y compró un cuchillo, un par de guantes, bolsas de basura y productos de limpieza. Además, ese día alquiló un kayak.

Sancho fue a una tienda y compró un cuchillo, un par de guantes, bolsas de basura y productos de limpieza. Además, ese día alquiló un kayak. El 2 de agosto Edwin Arrieta llega a Kan Phangan. El español fue a recogerle al aeropuerto y, una vez juntos, fueron a cenar. Tras la cena volvieron a la habitación del hotel. La madrugada de ese día se produce la posible pelea de la que ha habla Sancho en sus declaraciones. Arrieta fallece ese día.

Edwin Arrieta llega a Kan Phangan. El español fue a recogerle al aeropuerto y, una vez juntos, fueron a cenar. Tras la cena volvieron a la habitación del hotel. La madrugada de ese día se produce la posible pelea de la que ha habla Sancho en sus declaraciones. Arrieta fallece ese día. El 3 de agosto Sancho deja el hotel tras desinfectar la habitación y acude a una fiesta acompañado de unas chicas. Ese mismo día unos trabajadores del vertedero encuentran unas bolsas con los restos humanos. Los medios de comunicación filtran este descubrimiento y es entonces cuando Sancho denuncia la desaparición de Arrieta -para tener una coartada, según ha afirmado la criminóloga-.

Sancho deja el hotel tras desinfectar la habitación y acude a una fiesta acompañado de unas chicas. Ese mismo día unos trabajadores del vertedero encuentran unas bolsas con los restos humanos. Los medios de comunicación filtran este descubrimiento y es entonces cuando Sancho denuncia la desaparición de Arrieta -para tener una coartada, según ha afirmado la criminóloga-. El 4 de agosto se encuentra la ropa de Arrieta en el vertedero, junto al ticket de la compra que hizo Sancho. Este comienza a negar su implicación.

se encuentra la ropa de Arrieta en el vertedero, junto al ticket de la compra que hizo Sancho. Este comienza a negar su implicación. El 5 de agosto se produce el interrogatorio y Daniel Sancho acaba confesando.

Expuestas todas las fechas clave de este suceso, la criminóloga Beatriz Izquierdo ha manifestado sus predicciones acerca de la premeditación del asesinato.

La experta ha denominado al día 31 el "camino del delito". Lo ha definido como una fase previa en la que Daniel Sancho pudo "idear el delito, deliberar y valorar las causas y consecuencias que sus actos tendrían. Y finalmente tomó la decisión". La criminóloga ha insistido en que estos actos previos no se pueden probar y, por lo tanto, no se pueden juzgar, pero que en la criminología son hechos que se tienen muy en cuenta.

"No cualquier persona es capaz de desmembrar un cadáver"

Los actos externos, como los ha denominado Beatriz Izquierdo comenzaron a producirse el día 1 de agosto, cuando Sancho realiza la compra. Pero ella indica que tampoco se puede juzgar al joven por estos actos, porque "no son ilegales ni demuestra nada desde el punto legal". Y ha recordado que, aunque esto puede demostrar la premeditación del delito, "en España la premeditación no califica el asesinato y no es agravante, como si lo es la alevosía, por ejemplo".

La experta ha terminado su intervención aclarando que, "no cualquier persona es capaz de desmembrar un cadáver". Y que no se debería descartar que el desmembramiento fuera post mortem. Por ello, ha insistido que en "la empatía tiene que estar con la víctima".