La amiga de Edwin Arrieta, de Daniel Sancho: "No quieran manchar el nombre de Edwin para salvar a otra que ya confesó"

Edwin Arrieta es el hombre presuntamente asesinado por Daniel Sancho. Tenía 44 años y era natural de Colombia, concretamente del municipio de Lorica. Era un conocido cirujano plástico que trabajaba desde hace 10 años entre Chile y Colombia.

Sus amigos dicen que era una persona muy extrovertida. Su nivel socioeconómico era bastante alto y eso le permitía ser muy generoso con sus seres cercanos. Entre sus hobbies destaca el viajar. En el programa de Espejo Público se han conocido más detalles sobre la víctima de este suceso.

"Era sumamente extraño no saber de él"

El programa ha podido ponerse en contacto con una de las mejores amigas de Edwin, Viviana, que llegó a hablar con Daniel Sancho sobre la desaparición de Edwin.

La mujer ha comentado que estuvo toda la noche del miércoles tratando de contactar sin éxito con Edwin. Ella ha asegurado que era sumamente extraño no saber de él porque siempre estaba en contacto con su familia y amigos. Además, era una persona muy sana que "no bebía y si bebía lo hacía muy poco", por lo que la amiga sabía que era muy raro que hubiera salido por la noche.

Desesperada, Viviana decidió llamar a Daniel Sancho, aunque ya lo había hecho antes la hermana de Edwin, que no logró sacar nada en claro de la conversación. A las pocas horas recibió un mensaje de Sancho que decía: "Estoy aquí en la policía, me tienen atrapado y piensan que soy yo. No sé por qué no lo están buscando".

Viviana ha asegurado no saber qué clase de relación tenían Edwin y Daniel Sancho, más allá del negocio de hamburguesas. Ahora la mujer suplica que "no pretendan manchar el nombre de Edwin para salvar a otra persona que ya lo confesó".

"¿Qué llevó a Sancho a cometer eso en contra de la vida de Edwin"

El programa también ha podido contactar con Davis, un conocido de Edwin, que vivía en su misma localidad. "Él era una persona muy respetada y muy apreciada aquí. Se hizo un nombre por su prestigio en su trabajo en el quirófano", ha comenzado su intervención para Espejo Público.

El hombre tiene muy buena relación con la hermana del fallecido, por lo que está muy al corriente de la situación de la familia estos días. "La familia esta muy destrozada, sobre todo porque hay preguntas para las que ellos todavía no tienen respuesta". Pide que se aclare el caso y todo lo que rodeó al mismo porque "el español confesó, pero queda saber qué le llevó a cometer eso en contra de la vida de Edwin".

"El comunicado de la familia"

Pocas horas después de conocerse el suceso, la familia compartió un comunicado en el que informó de que prefieren abstenerse de brindar cualquier tipo de declaración "sobre los hechos que rodean el lamentable suceso de nuestro familiar" con el objetivo de no entorpecer el protocolo de la investigación y el protocolo diplomático que se adelanta por los organismos de los países inmersos en estos hechos. Además, piden a los medios de comunicación que sean precavidos a la hora de publicar la información.