Luis Garrido, de las imágenes difundidas por la policía de Daniel Sancho: “Es la forma de decir hay un perfecto culpable, lo sea o no"

Luis Garrido-Julves es periodista en Tailandia y ha explicado cómo se vive en el país el caso de asesinato de Edwin Arrieta, presuntamente, a manos de Daniel Sancho. "Curiosamente este caso no está teniendo una gran repercusión" dice, Garrido. Y es que para este periodista "ha llegado un momento en el que lo que las autoridades quieren es acabar con esto cuanto antes" y apunta: "Lo que estamos viviendo ahora es un silencio mediático, pero en parte, porque ha habido demasiados casos".

Este "silencio mediático" contrasta con las numerosas imágenes que se han difundido por parte de las autoridades tailandesas sobre los movimientos de Daniel Sancho. Garrido cree que "en realidad ellos lo que quieren es acabar con ello cuanto antes, entonces lanzan imágenes que no son conclusivas, pero que deberían ser prueba de cara a un juez. Esta es la manera que tienen ellos de justificar lo que están haciendo, y de decir que hay un perfecto culpable, lo sea o no, y que no es una persona tailandesa, que esto no ha ocurrido porque esto pase a nivel turístico en Tailandia".

Para Garrido no es extraño que "aunque haya un conjunto de normas no significa que se cumplan siempre", de hecho aboga porque la policía se centrará en "un único acusado, si ha habido otra persona aquí lo que será clave es que estamos en un país muy videovigilado". Preguntado por si podría darse la posibilidad de que existiese algo que exculpase a Daniel Sancho y que no llega a conocerse se ha limitado a decir "es posible".

Ha insistido en que la policía va a "entregar lo que sea necesario para justificar su tesis" y matiza: "No estoy diciendo que no sea culpable, pero ellos lo tienen muy claro".

Sobre la información que ha trascendido, según la versión que Daniel Sancho ha contado a Ramón Abarca de la agencia EFE, en la que se dice que los agentes lo están tratando muy bien e "incluso lo han sacado a cenar a un restaurante" Garrido apunta: "Este trato es sorprendente, pero no del todo. Es la isla de Ko Pha Ngan, no Bangkok, un lugar donde la actividad criminal es menor y la presencia policial más pequeña. En Tailandia es muy común que se salte todo tipo de protocolo en el código penal, sobre todos porque ellos ya tienen a su culpable y si ellos han visto que es colaborador pueden llegar a hacerlo. No es habitual, pero en una isla turística pueden hacer lo que quieran".