El coste y las quejas por los problemas que generado la boda de Taylor Swift a los vecinos de Nueva York

Un desfile de limusinas ilustraba la gran cantidad de famosos que acudían a la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce celebrado en el corazón de Nueva York. El enlace de la cantante de fama mundial y el popular jugador de fútbol americano es sin duda uno de los acontecimientos más sonados en el mundo de los artistas, con permiso de Susanna Griso para cuya boda la que apenas quedan dos semanas.

El escenario de la boda es un recinto histórico que ha vivido momentos como el primer partido de baloncesto televisado o el mítico combate de boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier, en marzo de 1971; sin embargo nunca había acogido una boda. Se trata del Madison Square Garden, habitual cancha que acoge los partidos locales de los New York Nicks de la NBA.

Cifras estratosféricas

"Incluso han plantado árboles en el interior"

Las bodas son de por sí un evento caro, y últimamente se han encarecido aún más. Pues bien, esta rompe barreras y los novios han gastado en torno a los 20 millones de dólares. El 'blindaje' de esta ceremonia alcanzaba también a los más de 1.000 invitados -entre los que se encontraban Brad Pitt o Ed Sheeran-, a los que se instaba a ser prudentes con sus dispositivos móviles. Por el momento no se han producido filtraciones relevantes, la mayoría de imágenes que circulan están creadas con Inteligencia Artificial, y solo una presenta dudas de ser auténtica, su calidad es baja y estaría tomada desde lejos.

El dispositivo de seguridad de la policía de la ciudad -y privado- impresionaba e incluía cortes de las calles aledañas al pabellón. Eso algunos cortes de suministro eléctrico que ha originado la preparación del evento han terminado con la paciencia de muchos neoyorquinos residentes en los alrededores. Tanto que incluso el mismo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha tenido que salir a dar explicaciones públicas.

Más polémicas

La enemistad de Taylor Swift con el presidente de EEUU es de sobra conocida por el posicionamiento contrario a Donald Trump de la artista. No dejaba pasar la ocasión el líder estadounidense y enviaba por redes sociales un peculiar felicitación a los recién casados. Empleaba para ello una imagen manipulada del momento en que se hacía público que el 'sí quiero' ya había tenido lugar, esta sí, de las oficiales, para mandar un recado a los recién casados: "Trump is your president", rezaba.

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