Poli Díaz nos cuenta esta tarde el motivo de su gran decepción en el mundo del deporte

Poli Díaz es un exboxeador español que llegó a ser siete veces campeón de España, ocho veces campeón de Europa y subcampeón del mundo. Hoy está dolido por todo lo que, según dice, ha manchado su imagen. El exdeportista reconoce que se siente solo y que su trabajo en el mundo del deporte no ha sido reconocido.

Poli viene de una familia humilde. El boxeo le cambió la vida y le mantuvo a flote. Sin embargo, su madre siempre ha estado muy preocupada por él. El Potro de Vallecas no solo dejó K.O. a sus mayores rivales, también lo hizo con las drogas. Pese a haber superado esa etapa, Díaz invita a reflexionar sobre este tema y sobre la relación de dependencia que existe, ya que, según el estatus económico y social, se es visto de una forma u otra.

Actualmente, se siente preparado para explicar por qué se siente abandonado en el mundo del deporte. A partir de las 17:00, en Y ahora Sonsoles, no te lo pierdas y conoce todos los detalles de su historia.

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