Vecinos de las Gavarras denuncian la situación previa al incendio: "¡Llevo aquí 50 años y he hecho por lo menos 5 denuncias!"

Las autoridades indicaban a la población de hasta una docena de municipios que permaneciera confinada en sus casas ante el virulento avance del incendio que ha consumido ya más de 2.000 hectáreas. A esta hora el fuego se encuentra estabilizado pero los equipos de emergencias aún luchan por hacerse con su control.

"Un problema enorme. ¡No tendría que haber pasado!"

Estefanía que regresaba a su casa de veraneo por vacaciones cuando se enteró de lo que sucedía. Explica que su propiedad se ha visto afectada por las llamas y denuncia abiertamente la que cree que es la causa de que tantos vecinos hayan visto reducidas a cenizas sus casas: la existencia de terrenos sin edificar ni limpiar de vegetación seca.

"No estaba limpio, esto es un problema enorme. ¡No tendría que haber pasado!", denunciaba la vecina, que subrayaba que todas aquellas propiedades cuyos jardines están cuidados se han librado de ser pasto de las llamas. Las circunstancias en que se originó el fuego también han indignado profundamente.

Encarna relata por su parte el pánico que sintió al ver tan cerca las llamas y encontrarse sola: "Tuve que salir corriendo del miedo que tenía y al día siguiente aquí a las seis de la mañana echando mangueras por todos los sitios, haciendo lo que se podía".

Ese sentimiento derivado de la amenaza constante del fuego cada verano no es nueva, pero Estefanía sí admite que "vivirlo en primera persona es mucho peor". Al mismo tiempo la indignación de Encarna iba en aumento y aseguraba que en los 50 años que lleva viviendo en Calonges ha realizado "por lo menos cinco denuncias" de la excesiva presencia de maleza y su peligro ahora comprobado: "¡Y lo limpian de septiembre a octubre! En quince años, dos o tres veces...".

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