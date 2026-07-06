Ordenatriz explica para qué sirve cada producto de limpieza y por qué no todos son iguales

A simple vista pueden parecer iguales, pero no lo son. Begoña Pérez, más conocida como Ordenatriz, ha explicado las diferencias entre algunos de los productos de limpieza más comúnes de nuestras casas y cómo elegir el adecuado puede marcar la diferencia.

Uno de los ejemplos más claros es el de los estropajos. Cada uno está pensado para una tarea distinta. El verde tiene una dureza media y sirve para la limpieza del día a día. El azul es el más suave, por lo que resulta ideal para superficies más delicadas. En cambio, el estropajo de acero es el más resistente y está creado para eliminar grasa incrustada o restos de comida muy pegados, como los que suelen quedar en el horno.

Las bayetas también tienen funciones diferentes. Según la experta, todo depende de su capacidad para atrapar la suciedad y absorber el agua. La de rayas es perfecta para arrastrar mejor la suciedad, la bayeta clásica destaca por su gran capacidad de absorción y la más fina está pensada para limpiar cristales sin dejar marcas. En cambio, asegura que la bayeta amarilla no es una de sus favoritas para estas tareas.

Por último, Ordenatriz recuerda que tanto las fregonas como las escobas deben elegirse según el tipo de suelo. En el caso de las fregonas de microfibra, no todas ofrecen el mismo resultado. Con las escobas ocurre algo parecido, ya que las cerdas más suaves son las más recomendables para suelos de pisos, como los de madera o porcelánico, mientras que las más duras son las adecuadas para limpiar exteriores, como aceras o superficies de cemento.

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