La ruina de casarse o hacer la comunión

Si comparamos lo que cuesta pagar una boda hoy, con respecto al año 2019, el encarecimiento de estas celebraciones ha subido un 15%.

La inflación está siendo el gran enemigo de los novios, pero el dato curioso que nos dejan las cifras es que aún con la subida del 6% en comparación con el año pasado, el sector está notando un aumento de peticiones. Un ejemplo de esta subida, en una boda de 130 invitados, la factura para los novios puede llegar a los 40.000€ con todos los gastos. Ahora mismo un cubierto ronda los 160€ y el vestido de novia, de media, puede llegar a los 4.000€

Esto no está ocurriendo solamente con las bodas, sino que también con las comuniones y los bautizos. Celebrar una comunión este año va a costar de media unos 3.600€, esto supone un 40% más que hace tan solo 4 años.

En Espejo Público hemos acudido al diseñador de vestidos, Deiver Luengo, para saber de primera mano el por qué de este incremento en los precios de los vestidos de boda y comuniones y cómo se afronta esta subida: "Como ya sabéis, todo está muy caro, todo ha duplicado su precio, mis proveedores de tejidos, de telas, de tul, de los accesorios que se cosen a los vestidos, prácticamente ha aumentado el doble y obviamente eso incrementa un poco más el vestido", nos cuenta Deiver. También este diseñador nos dice que este año ha procurado no subir el precio de sus vestidos por respeto a sus clientas, pero sin más remedio, en esta próxima temporada que entra de 2024, va a tener que aumentar los precios en torno a un 20%. Deiver nos dice que ya no es solo el hecho de que las telas o los accesorios se hayan duplicado de precio, sino que también hay que pagar el alquiler de su atelier, la luz, el agua, que no podemos olvidar que la vida se ha encarecido en todos los aspectos.

Irremediablemente si los costes para fabricar un vestido han subido, el precio de estos también va a aumentar.