“Me he venido arriba”: Manué se arriesga y pierde un panel de 1.350 euros

Angy ha perdido su turno en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte y le ha tocado tirar a Manué, que lo ha hecho con mucha energía. Ha caído en el gajo de vacaciones de 600 euros y con los nervios, ni siquiera ha esperado a enseñar bien el gajo a la cámara. “¡Espera, espera!”, le ha dicho Jorge Fernández.

El concursante ha tomado muy buenas decisiones con la elección de las letras. Con 850 euros en su marcador, Manué ya quería resolver, pero el presentador le ha recordado que aún podía intentar revelar la letra oculta para llevarse el supercomodín. El concursante del atril rojo se ha arriesgado y aunque no ha acertado con la letra oculta… ¡ha sumado otros 500 euros con otro gajo de vacaciones!

Manué se ha venido arriba y aunque con 1.350 euros en el marcador era muy peligroso seguir tirando, se ha animado: “La quiebra la paso y al pierde turno no voy a llegar”. Pero vaya si ha llegado… “Tienes una energía que no la puedes controlar”, le ha dicho el presentador. Ha sido un gran fastidio, pero lo importante es tomarse las cosas con tan buen humor como Manué. ¡No te pierdas el vídeo!

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