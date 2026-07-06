El 'altercado' del diputado José Zaragoza (PSC) con Gema López: "Si quieres me callo y hablas tú solita"

José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso, cree que las encuestas electorales que se publican estos días no tienen peso y serán los propios ciudadanos quienes las desmientan en las urnas. "Según la sentencia de 'El Español' PSOE Sumar y Podemos sumarían 113 escaños con un 34,5% de los votos de celebrarse elecciones generales. Mientras que, PSOE, Sumar y Podemos se quedarían a mucha distancia del PP y Vox, que les aventajarían a 12 puntos".

Cree que en 2023 los propios ciudadanos ya desmintieron encuestas electorales que circulaban por esos días.

"El PP tiene más de 30 procesos judiciales abiertos pero parece ser que tiene unos tiempos diferentes"

Recuerda que no solo el PSOE tiene en este momento abiertas varias causas judiciales y que el PP cuenta con más de 30 procesos judiciales "pero parece ser que tienen unos tiempos diferentes que el actual Gobierno". "Cuando afectan al Gobierno los tiempos son eternos y en el PP son raudos", añadía. Cree el diputado que en el PP pueden sacar pecho de colaborar con la justicia y recuerda la trayectoria de encubrimiento del PP que juzga casos como la 'Kitchen'.

Destaca también que en algunos casos como el del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, se condena diciendo que borrar mensajes de WhatsApp es sospechoso y luego Miguel Ángel Rodríguez y el novio de Ayuso dicen que sus mensajes se han borrado y eso es una prueba a favor.

"Sólo os pido un poco de autocrítica"

Gema López, periodista y copresentadora de Espejo Público, le ha pedido autocrítica. Una interrupción a la que respondía tajante José Zaragoza: "Si quieres me callo y hablas tú solita". Ha retomado su discurso diciendo que su actitud es la de confianza en la justicia y transparencia cuando se le han pedido las pruebas. "Cuando confías en la justicia y colaboras y apartas a quienes han hecho cosas te defiendes y niegas lo que forma parte de una estrategia política de desgaste contra el Gobierno", concluía.

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