Antoñito Molina cumple “el sueño” de Diego y le regala un emotivo dúo en los Asaltos

Diego pasó de no ser elegido en las Audiciones a ciegas y tener una segunda oportunidad a obtener un pleno con ‘Limosna de amores’ de Lola Flores. Un cambio radical en las decisiones de los coaches que marcó su entrada al programa por la puerta grande, llegando hasta la fecha al Asalto final.

Pase lo que pase en esta gala, el talent ya puede presumir de haber vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida en el plató. Y es que, en la segunda noche de Asaltos, tuvo un acompañante de lujo: Antoñito Molina.

El asesor saltó desde su asiento para protagonizar junto al joven un espectacular dúo del tema de Lola Flores, dejando que Diego brillara más si cabe en cada estrofa. Un bonito momento que la madre del pequeño artista ha definido como “un sueño” cumplido.

La compenetración entre ambos, el desgarro en sus voces y las sonrisas en sus rostros han demostrado que La Voz Kids es pura magia. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este increíble dueto tantas veces como quieras!

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