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Mejores momentos | Asaltos

Antoñito Molina cumple “el sueño” de Diego y le regala un emotivo dúo en los Asaltos

Diego vivió una noche inolvidable en los Asaltos de La Voz Kids. Y es que no solo está en la zona de peligro para tratar de llegar a la semifinal, sino que también protagonizó un espectacular dúo junto a Antoñito Molina.

Diego y Antoñito Molina en La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

Diego pasó de no ser elegido en las Audiciones a ciegas y tener una segunda oportunidad a obtener un pleno con ‘Limosna de amores’ de Lola Flores. Un cambio radical en las decisiones de los coaches que marcó su entrada al programa por la puerta grande, llegando hasta la fecha al Asalto final.

Diego en La Voz Kids

Diego demuestra su gran evolución en La Voz Kids con ‘Limosna de amores’

Pase lo que pase en esta gala, el talent ya puede presumir de haber vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida en el plató. Y es que, en la segunda noche de Asaltos, tuvo un acompañante de lujo: Antoñito Molina.

El asesor saltó desde su asiento para protagonizar junto al joven un espectacular dúo del tema de Lola Flores, dejando que Diego brillara más si cabe en cada estrofa. Un bonito momento que la madre del pequeño artista ha definido como “un sueño” cumplido.

La compenetración entre ambos, el desgarro en sus voces y las sonrisas en sus rostros han demostrado que La Voz Kids es pura magia. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este increíble dueto tantas veces como quieras!

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En el próximo programa de La Voz Kids, los talents de la zona de peligro se lo juegan todo en el Asalto final

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