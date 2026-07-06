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Mejores momentos | 6 julio

Un panel redondo: ¡Angy se lleva 3.000 euros!

La buena suerte y la ayuda de los gajos han hecho que la concursante se lleve un gran panel.

Un panel redondo: ¡Angy se lleva 3.000 euros!

Un panel redondo: ¡Angy se lleva 3.000 euros!

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Marta Jorge
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Este panel de ¿sabías que…? de La ruleta de la suerte se lo ha llevado Angy con una gran jugada. La concursante ha caído en el por dos, lo que le ha hecho pasar de los 750 euros que ya tenía a 1.500, una gran cantidad, desde luego.

Pero es que, además, la concursante tenía varios gajos, entre ellos el de la doble letra, y siguiendo los consejos del público, ha decidido utilizarlo y se ha colocado con ¡3.000 eurazos! No se lo ha pensado y ha decidido resolver, porque, además, tenía otro comodín en caso de fallar.

Con esta seguridad, Angy ha resuelto el panel sin problemas. “¡Qué fuerte!”, ha dicho emocionada. Se ha llevado una gran ola y las felicitaciones de Jorge Fernández. “Fantástico panel”, le ha reconocido el presentador. ¡Enhorabuena Angy! Pincha en el vídeo y revive el momento.

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