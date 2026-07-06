Feijóo reafirma que el objetivo del PP es gobernar en solitario pese a la necesidad de sumar con Vox: "Somos la única alternativa"

El presidente del Partido Popular asegura que la ponencia política aprobada en el congreso del partido mantiene intacta la prioridad de gobernar sin socios. Preguntado por los acuerdos alcanzados con Vox en distintas comunidades autónomas explica que esos pactos no modifican el objetivo marcado por el PP.

“El objetivo de nuestro partido es gobernar en solitario”

Feijóo afirma que “no tenga ninguna duda” de que la intención del Partido Popular sigue siendo gobernar en solitario. Añade que esa es la prioridad recogida en la ponencia política aprobada hace un año y sostiene que esa hoja de ruta no ha cambiado.

“Lo importante no es la encuesta, lo importante es la urna”

Sobre los sondeos que sitúan al PP por debajo de la mayoría absoluta, comenta que las encuestas ofrecen escenarios distintos, aunque destaca que todas mantienen a su partido como primera fuerza. El líder popular sostiene que el verdadero examen llegará cuando los ciudadanos voten y asegura que el PP representa “la única alternativa” para un cambio de Gobierno.

“Nunca la corrupción se había instalado en el corazón del Estado”

Durante la entrevista, Feijóo vuelve a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y afirma que la corrupción “se ha instalado en el corazón del Estado”. Además, sostiene que, si él estuviera en una situación similar, con varios procedimientos judiciales afectando a su entorno, dimitiría y convocaría elecciones antes de mantenerse en el cargo.

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