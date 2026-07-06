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Mejores momentos | 6 julio

Angy, sobrada de tiempo en el panel final, se lleva ¡5.550 euros!

La concursante ha contado que tiene 9 bodas, así que, con los 5.550 euros que se ha llevado, ¡va a poder disfrutarlas mucho más!

Angy resuelve el panel final ¡incluso le sobra tiempo!

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Marta Jorge
Publicado:

Angy ha llegado a jugar la gran final de La ruleta de la suerte con 3.550 euros. La concursante ha acertado con todas las letras que ha propuesto, además, la vocal extra le ha servido de gran ayuda.

Ha resuelto el panel con tranquilidad e incluso le ha sobrado tiempo. Cuando ha dicho la última palabra y ha acertado, la concursante se ha quedado muy asombrada. “No me lo puedo creer”, le ha dicho a Jorge Fernández. ¡Pues créetelo, Angy!

Además, en el sobre azul había otros 2.000 euros, aunque es una pena que no haya sido el coche, se ha ido a casa con 5.550 euros. Este dinero le va a venir genial para las ¡9 bodas que tiene! La concursante decía que con 1000 euros se iba feliz, así que, ha superado sus expectativas. ¡No te pierdas este panel final en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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