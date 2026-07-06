Dormir en la playa para poder trabajar en Ibiza: "Hay habitaciones por 1.200 euros… y encima compartidas"

Juan conoce bien esa realidad. Vive en Ibiza desde hace tres años por motivos laborales у asegura que encontrar alojamiento asequible es una de las mayores dificultades de la isla.

"Las habitaciones no bajan de 800 euros", explica. Según relata, muchos trabajadores recién llegados se ven obligados a alquilar un salón dentro de un piso compartido o incluso a montar una carpa en la playa durante los primeros días.

Habitaciones por 1.200 euros y compartidas

La situación se agrava especialmente en verano.

"En temporada es prácticamente imposible conseguir una habitación. Las hay por 1.200 euros y encima compartidas", denuncia.

A los elevados precios del alquiler se suma el coste diario de la vida en la isla. "Los restaurantes y la manutención son carísimos. Para vivir medianamente bien en Ibiza necesitas ganar al menos 2.200 euros al mes", asegura.

Él paga 750 euros porque reside todo el año, una cifra que considera "barata" comparada con los precios de temporada alta.

Dormir en la calle para poder ahorrar

Juan reconoce que conoce a varias de las personas que pasan las noches en la playa de Ses Figueretes. Muchos de ellos trabajan durante el día y utilizan restaurantes o establecimientos públicos para asearse.

"Hay gente que prefiere dormir en la calle para ahorrar", afirma.

También critica las condiciones de algunos alojamientos ofrecidos por empresas turísticas a

sus empleados. "Hay hoteles que ceden habitaciones a los trabajadores, pero a veces es casi peor. Meten a varias personas en la misma habitación sin conocerse entre ellas", explica.

Un problema concentrado al inicio del verano

Aun así, matiza que no todos permanecen toda la temporada durmiendo en la playa. "Eso es verdad. Sobre todo ocurre al principio, cuando la gente llega a la isla y todavía no ha encontrado alojamiento", concluye.

Mientras Ibiza vuelve a llenarse de turistas, en Ses Figueretes se repite una imagen que ya se ha convertido en habitual: jóvenes durmiendo junto al mar porque trabajar en la isla no siempre significa poder vivir en ella.

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