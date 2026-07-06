La inesperada declaración de Jesulín a María José Campanario emociona a todo Tu cara me suena

Tras interpretar a Amistades Peligrosas, Jesulín tomó la palabra para dedicar un mensaje de amor a María José Campanario y le preguntó si quería compartir el resto de su vida con él, emocionando al público y al jurado.

El momento fue tan especial que Àngel Llàcer improvisó una divertida boda con el pulsador del programa, invitando a María José Campanario a comprometerse con una futura participación en Tu cara me suena.

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