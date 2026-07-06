Luis Fonsi y Melody sorprenden con una actuación conjunta en el inicio de los Asaltos de La Voz Kids

Luis Fonsi y Melody interpretaron Aquí estoy yo en la apertura de la gala, ofreciendo una actuación cargada de emoción y sincronía. Coach y asesora unieron sus voces en uno de los momentos más destacados del comienzo del programa.

La interpretación reflejó la conexión que ambos han construido durante esta edición de La Voz Kids. El público respondió con una gran ovación a un dúo que dio el pistoletazo de salida a una noche decisiva en los Asaltos.

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