Taylor Swift se ha dado el 'sí quiero' con el jugador de la NFL Travis Kelce en Nueva York

Sin duda, que este fin de semana es muy especial para los 'fans' de Taylor Swift, ya que se ha dado el 'sí quiero' con el jugador de la NFL, Travis Kelce. Ocurrió en la tarde del viernes 3 de julio gracias a una pantalla iluminada escribiendo las palabras "recién casados" en el exterior del Madison Square Garden.

La pareja todavía no han hecho ninguna comunicación al respecto, aunque otro que ha confirmado el compromiso ha sido Dior, la firma que ha vestido a los novios, Jonathan Anderson fue el encargado de realizar los diseños de alta costura en sus talleres de París, como ha garantizado la marca que "este es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de fama mundial”. Los zapatos de Kelce fueron hechos a media por Christian Louboutin, mientras que Swift lució joyas de Cartier, según ha informado su representante.

La pareja contrajo matrimonio la tarde del viernes y estuvieron acompañados de un millar de invitados. Entre los asistentes había rostros muy conocidos como Selena Gomez, Ed Sheeran, Dakota Johnson, Steven Spielberg, Gigi Hadid o Bradley Cooper. El encargado de oficiar la ceremonia fue el actor Adam Sandler, amigo de Kelce.

Una peculiaridad que tiene esta boda tan exclusiva es que no hubo ni damas de honor ni padrinos, en su lugar, Austin Swift, el hermano de la cantante, fue el "hombre de honor", y el hermano del jugador de la NFL, fue el "mejor hombre", según informan medios estadounidenses.

Varios días atrás se rumoreaba si iba a haber código de vestimenta y al caer la noche del 3 de julio, se confirmó la gran incógnita, se tornaron las luces a color azul del Empire State Building, dando a entender de que había que llevar algo azul para atraer suerte a la pareja.

Fuertes medidas de seguridad

La boda contó con fuertes medidas de seguridad, ya que era uno de los principales recintos de Nueva York, por eso decenas de vehículos comenzaron a llegar al recinto mientras numerosos 'fans' se concentraban en los alrededores con la esperanza de ver a algunos de los invitados. La Policía de Nueva York cortó varias calles en torno al estadio y desplegó un fuerte dispositivo para controlar el acceso y el tráfico. De esta manera, Manhattan se blindaría con más de 130 policías en los aledaños, como informa 'Page Six'.

Cuando los rumores avivaron de dónde se iba a celebrar el enlace, los seguidores de la pareja estuvieron muy confusos porque fuera en el Madison Square Garden, ya que no es un sitio habitual para celebraciones de este tipo. Lo más común de ver en ese recinto son partidos de los Knicks o conciertos multitudinarios. Hasta conocer alguno de los detalles de esta ceremonia habrá que esperar a que alguno de los novios lo haga público en sus redes sociales para a saber a ciencia cierta cómo ha sido la celebración, la decoración o quiénes han actuado durante la ceremonia.

Fin de Semana grande para EE.UU

Este fin de semana para Estados Unidos coincide con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia junto al 250 aniversario, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.